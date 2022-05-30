Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Karayolları Haritası - Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:33

Karayolları Haritası - Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama

Yolculuklar, seyahatler, tatiller ve uzun yollar pek çok insanın vazgeçilmezidir. Uzak yola giderken insanların içi içine sığmaz. Ancak bu yollarda bazen insanın içine kaybolma korkusu da doğar. Günümüzde GPS sayesinde pek bu korku bulunmasa da geçmişte özellikle yalnızca haritaların olduğu dönemlerde insanlar bu durumlardan korkarlardı. Günümüzde kullanılan karayolları haritası sayesinde, karayolları aktarılmış GPS ya da kağıt üzerinde olan Türkiye karayolları haritasını kullanarak insanlar mesafe, yol ve güzergahlarını hesaplayabilir, yolculuklarını planlayabilir ve korkusuz bir şekilde istedikleri yere gidebilirler.

Karayolları Haritası - Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama

Haritalar yeryüzünün bir bölümünün ya da belirlenmiş bir kısmının ölçekler ve matematiksel oranlar ile küçültülerek düzlemlere işaretlenmesidir. Karayolları haritaları ise ülkelerin otoyol ağlarını gösteren haritalardır. Karayolları haritası yalnızca kağıt üzerinde değil, dijital ortama aktarılmış şekilde de kullanılabilmektedir. Ülkemiz şehirlerini gezen turistlerin ya da yolculuk eden kişilerin yanında olması gereken en önemli eşyalardan bir tanesi Türkiye karayolları haritasıdır.

Karayolları Haritası - Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama

Karayolları Haritası

Karayolları haritaları, ülkelerin otoyol ağlarını gösteren kağıt ortamında ya da bilgisayar, GPS gibi dijital ortamlarda bulunan haritalardır. Bu haritaların amacı özellikle sürücülere ya da uzun mesafe yolculuk yapan kişilere bilgi vermek ve bu sayede rotalarını oluşturmaya yardımcı olmaktır. Karayolları haritalarının üzerinde; otoyollar, anayollar, il- ilçe ağları gibi gerekli ve önemli yolların yanında demiryolları, feribot rotaları gibi diğer yollar da bulunur. Karayolları haritalarında bunlara ek olarak yolların mesafeleri ve yol numaraları gibi ayrıntılara da yer verilmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karayolları Haritası - Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama

Türkiye Karayolları haritasının gösterdiği bilgiler ölçeklere göre değişiklik gösterir. Genelde 1: 750 000- 1: 2 000 000 ölçekle çizilen karayolları haritalarında yol ağlarının yanı sıra; yerleşim yerleri, turistik noktalar, nehirler, gölleri dağlar, barajlar ve koylar gibi coğrafi bölgeler de bulunur.

Karayolları Haritası - Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama

Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama

Karayolları haritalarındaki amaç; yolcunun gideceği güzergah boyunca ihtiyacı olan bilgileri haritadan kendisine aktarabilmektir.

Karayolları Haritası - Türkiye Karayolları Haritası İle Mesafe, Yol ve Güzergah Hesaplama

Karayolları haritasından kullanıcı seçtiği güzergahın mesafesini, gideceği yolun kaç km olduğunu yol çizgileri üzerinde km cinsinden belirtilmiş olan rakamları toplayıp elde edebilir. Ayrıca iller arası mesafeleri, harita alt köşesinde yer alan kilometre mesafe cetvelinden yararlanarak ya da kilometre cetveli denen tablo üzerinden bulup okuyabilir.

SON DAKİKA