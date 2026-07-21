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Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:05
Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Kardemir Çelik Sanayi, KARCL işlem koduyla halka arz sürecine hazırlanıyor. Talep toplama takvimiyle birlikte yatırımcı başına düşebilecek pay miktarı ve başvuru kanalları da netleşti. Peki, KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?