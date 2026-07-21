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Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:05

Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Kardemir Çelik Sanayi, KARCL işlem koduyla halka arz sürecine hazırlanıyor. Talep toplama takvimiyle birlikte yatırımcı başına düşebilecek pay miktarı ve başvuru kanalları da netleşti. Peki, KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

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Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Kardemir Çelik halka arz sürecinde talepler, belirlenen tarihler arasında banka ve aracı kurumlar üzerinden alınacak. Bireysel yatırımcılara ayrılan paylar, başvuru sayısına göre eşit şekilde dağıtılacak.

Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kardemir Çelik Sanayi halka arzı için talepler 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde alınacak. Yatırımcılar üç iş günü boyunca saat 09.00 ile 17.00 arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Şirket payları KARCL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek.

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Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KARCL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Kardemir Çelik halka arz fiyatı pay başına 35 TL olarak belirlendi. Halka arzda toplam 128 milyon lot satışa sunulacak.

Bu payların 110 milyon lotu sermaye artırımı, 18 milyon lotu ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara dağıtılacak. Halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 15,42 olacak.

Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Kardemir Çelik halka arzında yatırımcı başına düşecek lot miktarı henüz belli olmadı. Kesin dağıtım miktarı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Katılım sayısı arttıkça kişi başına düşen lot sayısı azalacak.

Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kardemir Çelik halka arzına konsorsiyumda bulunan banka ve yatırım kuruluşları üzerinden katılım sağlanabilecek. Başvuru yapılabilecek bankalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Akbank
  • Aktif Yatırım Bankası
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Anadolubank
  • Burgan Bank
  • DenizBank
  • Garanti BBVA
  • Halkbank
  • ING Bank
  • Odeabank
  • QNB
  • Şekerbank
  • TEB
  • TOM Katılım Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Türkiye İş Bankası
  • VakıfBank
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Yapı Kredi
  • Ziraat Bankası

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