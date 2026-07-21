Kardemir çelik halka arz tarihleri belli oldu! KARCL halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KARCL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Kardemir Çelik halka arz fiyatı pay başına 35 TL olarak belirlendi. Halka arzda toplam 128 milyon lot satışa sunulacak.

Bu payların 110 milyon lotu sermaye artırımı, 18 milyon lotu ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara dağıtılacak. Halka arz büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 15,42 olacak.