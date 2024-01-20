KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı

KARDEŞLERİM 113.BÖLÜM ÖZETİ

"Biz Oğulcan ve Aybike'yi nasıl toparlayacağız?"

"Yükü kardeş olanın beli bükülür ama gönlü bükülmez!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler. Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar