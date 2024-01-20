Giriş Tarihi: 20.01.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
18:33
KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı
ATV ekranlarında her cumartesi akşamı reytingleri alt üst eden dizi kardeşlerim bu akşam da 113. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide son bölümde Oğulcan ve Aybike'nin annesi Şengül'ün ölümü bölüme damga vurmuştu. Annelerinin ölümü karşısında çaresiz kalan çocukları bundan sonra neler bekliyor, Suzan, Gülten ve Şevval'in oyunlarını gün yüzüne çıkarabilecek mi sorularının cevapları merakla beklenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde. İşte Kardeşlerim 113. bölüm ATV ile canlı izle