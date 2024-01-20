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Haberler Fotohaber KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 20.01.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 18:33

KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı

ATV ekranlarında her cumartesi akşamı reytingleri alt üst eden dizi kardeşlerim bu akşam da 113. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide son bölümde Oğulcan ve Aybike'nin annesi Şengül'ün ölümü bölüme damga vurmuştu. Annelerinin ölümü karşısında çaresiz kalan çocukları bundan sonra neler bekliyor, Suzan, Gülten ve Şevval'in oyunlarını gün yüzüne çıkarabilecek mi sorularının cevapları merakla beklenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde. İşte Kardeşlerim 113. bölüm ATV ile canlı izle

KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı

Ekranların fenomen dizisi Kardeşlerimde bu hafta da Ataman Koleji öğrencilerinin yeni maceralarına konuk olacak. Eren ailesi bir fertlerini daha kaybetmenin derin yası içindelerken hayat mücadelesini de devam ettirmek zorundalardır. ATV'de cumartesi günleri zirvenin sahibi dizinin yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 113.bölüm ATV canlı izle

KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı

KARDEŞLERİM 113.BÖLÜM CANLI İZLE

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KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı

KARDEŞLERİM 113.BÖLÜM ÖZETİ

"Biz Oğulcan ve Aybike'yi nasıl toparlayacağız?"

"Yükü kardeş olanın beli bükülür ama gönlü bükülmez!"

Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü içindeyken, bir yandan da işsizlik ve geçim derdi sorunlarıyla boğuşmaya devam ederler. Evde ve hayatında Akif'in yokluğunu hisseden Nebahat, Akif'le ilgili aldığı kararları yeniden gözden geçirmeye başlar

KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı

Annesinin zamansız ölümünden sonra ne yapacağını bilemeyen Oğulcan'ın toparlanmasına, Tolga yardımcı olur. Tolga ve Oğulcan birbirlerinin yaralarına sara ve destek olurlar.

KARDEŞLERİM 113.bölümüyle heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim ATV ile canlı izle ekranı

Berk'in Gökhan'a yaptığı kayıtsız şartsız yardımlar, gün geçtikçe daha da artarken, Sado'nun karısı Gülten'in, Şevval'le birtakım işler çevirdiğinden şüphelenen Suzan, gerçekleri gün yüzüne çıkartmak için harekete geçer ancak, hiç beklemediği bir durumun içine çekilir.

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