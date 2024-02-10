Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 116. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Lizge Cömert, Melis Minkari, Recep Usta gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 116. Bölümde Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürür. Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.