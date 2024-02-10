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Haberler Fotohaber Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 18:34

Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim 10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, yine duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya geliyor. Dram, gençlik ve romantik türdeki yapımda bu hafta Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirir. İşte, 10 Şubat 2024 ATV ile Kardeşlerim 116. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 116. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Cihan Şimşek, Lizge Cömert, Melis Minkari, Recep Usta gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 116. Bölümde Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürür. Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının dördüncü sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kardeşlerim, 116. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 116. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle

KARDEŞLERİM 116. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar.

Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle

Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır.

Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle

Orhan, hiç beklenmedik bir şekilde, Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur.

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