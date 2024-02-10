Giriş Tarihi: 10.02.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
18:34
Kardeşlerim 116. Bölüm izle! ATV dizi ekranı ile Kardeşlerim son bölüm full HD izle
ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim 10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizi, yine duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya geliyor. Dram, gençlik ve romantik türdeki yapımda bu hafta Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirir. İşte, 10 Şubat 2024 ATV ile Kardeşlerim 116. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…