Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin dram, gençlik ve romantik türdeki dizisi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. 116. bölümde Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Orhan ise Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrollerinde Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi genç yeteneklerin yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Kardeşlerim 117. Bölüm fragmanı izle ekranı!