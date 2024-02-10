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Haberler Fotohaber Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:40 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 23:40

Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 116. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı yapımın son bölümünde Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürür. Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. ATV'nin dram, gençlik ve romantik türdeki dizisi son bölümüyle de izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. 116. bölümde Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Orhan ise Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrollerinde Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun gibi genç yeteneklerin yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, ATV ile Kardeşlerim 117. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının dördüncü sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Kardeşlerim, 116. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 116. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kardeşlerim 117. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 116. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar.

Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır.

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