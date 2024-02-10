Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 10.02.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
23:40
Kardeşlerim 117. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi son olarak 116. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı yapımın son bölümünde Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürür. Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...