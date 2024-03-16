Kardeşlerim 121. Bölüm izle ekranı! Ömer babasının katilini öğreniyor! ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle

Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
18:22
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim 121. Bölüm izle ekranı 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı erişime açılıyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk ve Yiğit Koçak'ın yer aldığı dizi, hayatın karşılarına çıkardıkları tüm zorluklara rağmen birbirinden asla kopmayan kardeşlerin yaşadığı zorlukları ve hayat mücadelesini anlatıyor. Dram, gençlik ve romantik türdeki yapımda bu hafta Akif'in beklenmedik itirafı, Ömer'i dehşete düşürür. Babasını Akif'in öldürdüğünü öğrenen Ömer, şimdi ne yapacaktır? İşte, 16 Mart 2024 ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…