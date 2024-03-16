Kardeşlerim 121. Bölüm izle ekranı! Ömer babasının katilini öğreniyor! ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle

ATV'nin dram, gençlik ve romantik türdeki dizisi Kardeşlerim 121. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu haftaki sahneleriyle de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. 121. Bölümde kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını çıkarmak için kolları sıvar. Öte yandan Oğulcan ile Ömer'in arasındaki ipler daha da gerilir. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde ATV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, ATV ile Kardeşlerim son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.