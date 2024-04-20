Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kardeşlerim 125. Bölüm izle: ATV ile Kardeşlerim son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 20.04.2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 17:44

Kardeşlerim 125. Bölüm izle: ATV ile Kardeşlerim son bölüm full izle

ATV'nin ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisi Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimleri buluşturuyor. Her hafta Cumartesi günleri yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Kardeşlerim 125. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Nebahat ile Süreyya'nın tartışmasını duyan Ömer ile Süsen, bir cevap bekliyorlardır. Ayla ise Berk'le arasını düzeltmenin mutluluğunu yaşar. İşte, ATV canlı yayın Kardeşlerim 125. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kardeşlerim 125. Bölüm izle: ATV ile Kardeşlerim son bölüm full izle

Kardeşlerim 125. Bölüm izle ATV dizi ekranında takip edilecek! ATV'nin sevilen dizisi, her bölümde olduğu gibi 20 Nisan tarihli bölümünde de duygu dolu ve birbirinden eğlenceli sahneleriyle izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Yeni bölümde Akif, Süreyya'yı köşeye sıkıştıran Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalır. Süreyya'nın ise bambaşka planları vardır. Öte yandan Gökhan'ın kendi çıkarları için yaptığı hamle, Ayla'nın hayatını tehlikeye atar. İşte, Kardeşlerim son bölüm izle full ve tek parça linki!

Kardeşlerim 125. Bölüm izle: ATV ile Kardeşlerim son bölüm full izle

KARDEŞLERİM 125. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan NGM imzalı Kardeşlerim dizisi, 125. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

20 Nisan 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim 125. Bölüm izle: ATV ile Kardeşlerim son bölüm full izle

KARDEŞLERİM 125. BÖLÜM ÖZETİ

Nebahat ile Süreyya tartışmasına şahit olan Ömer ile Süsen, bir cevap bekliyorlardır.

Kardeşlerim 125. Bölüm izle: ATV ile Kardeşlerim son bölüm full izle

Ayla, Berk'le arasını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken; tüm Eren ailesi, Emel'in okulunda yapılacak sürpriz bir etkinlik için ona destek olmaya çalışır.

Kardeşlerim 125. Bölüm izle: ATV ile Kardeşlerim son bölüm full izle

Akif, Süreyya'yı köşeye sıkıştıran Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalırken,

SON DAKİKA