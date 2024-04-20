Giriş Tarihi: 20.04.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
23:51
Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle de izleyicilerin beğenisini topladı. Dizinin yeni bölümünde Akif, Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalır. Süreyya'nın ise bambaşka planları vardır. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; ATV ile Kardeşlerim 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...