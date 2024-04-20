Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde talihsiz bir durumun içine düşen Sarp ve Ömer, ne yapacaklarını bilemez. Öte yandan Gökhan'ın kendi çıkarları için yaptığı hamle, Ayla'nın hayatını tehlikeye atar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?