Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 23:51 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 23:51

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle de izleyicilerin beğenisini topladı. Dizinin yeni bölümünde Akif, Nebahat'le hiç istemediği bir anlaşma yapmak zorunda kalır. Süreyya'nın ise bambaşka planları vardır. Bu sahneler sonrası haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Peki; ATV ile Kardeşlerim 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde talihsiz bir durumun içine düşen Sarp ve Ömer, ne yapacaklarını bilemez. Öte yandan Gökhan'ın kendi çıkarları için yaptığı hamle, Ayla'nın hayatını tehlikeye atar. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 125. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kardeşlerim dizisi, 125. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

20 Nisan 2024 Cumartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 125. BÖLÜM ÖZETİ

Nebahat ile Süreyya tartışmasına şahit olan Ömer ile Süsen, bir cevap bekliyorlardır.

Kardeşlerim 126. bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ayla, Berk'le arasını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken; tüm Eren ailesi, Emel'in okulunda yapılacak sürpriz bir etkinlik için ona destek olmaya çalışır.

SON DAKİKA