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Haberler Fotohaber KARDEŞLERİM AYAZ KİMDİR, Asiye’nin yeni sevgilisi mi olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!
Giriş Tarihi: 09.12.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 23:10

KARDEŞLERİM AYAZ KİMDİR, Asiye’nin yeni sevgilisi mi olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Ayaz dahil oldu. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Berk Bakioğlu hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye'ye mi aşık olacak? Kardeşlerim'in Ayaz'ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berk Bakioğlu hakkında bilgiler…

Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye’ye mi aşık olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin dram, gençlik ve romantik türlerindeki dizisi Kardeşlerim yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Berk Bakioğlu, Ayaz karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye'ye mi aşık olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Kardeşlerim'in Ayaz'ı Berk Bakioğlu hayatı hakkında merak edilenler…

Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye’ye mi aşık olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

ATV ekranlarının Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim, 9 Aralık Cumartesi akşamı 108. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği dram, gençlik ve romantik türlerindeki dizinin yeni bölümünde Ayaz karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye’ye mi aşık olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

KARDEŞLERİM AYAZ KİMDİR?

Berk Bakioğlu, Kardeşlerim dizisinin 108. bölümünden itibaren Ayaz karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Ankara'dan gelen Ayaz, Şevval'in yeğeni ve Sarp'ın kuzenidir.

Ayaz'ın Asiye hakkında söyledikleri Asiye ile sevgili mi olacak sorusunu akıllara getirdi. Bu sorunun cevabını ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz.

Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye’ye mi aşık olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

BERK BAKİOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Berk Bakioğlu, tiyatro eğitimi almıştır.

1.88 boyunda ve 74 kg olan Berk Bakioğlu, Hicran dizisinde canlandırdığı Emre karakteriyle tanınmaktadır.

Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye’ye mi aşık olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019-2020 Sevdim Seni Bir Kere Yağız Yardımcı oyuncu

2020-2021 Anneler Kemal Yardımcı oyuncu

2022-2023 Hicran Emre Aksoy Başrol

2023 Roza

2023 - Kardeşlerim

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