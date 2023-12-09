KARDEŞLERİM AYAZ KİMDİR, Asiye’nin yeni sevgilisi mi olacak? Kardeşlerim’in Ayaz’ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte dizileri ve filmleri!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan ve Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Ayaz dahil oldu. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Berk Bakioğlu hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Kardeşlerim Ayaz kimdir, Asiye'ye mi aşık olacak? Kardeşlerim'in Ayaz'ı Berk Bakioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Berk Bakioğlu hakkında bilgiler…