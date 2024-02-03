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Haberler Fotohaber KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 03.02.2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 23:34

KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kardeşlerim 116. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi son olarak 115. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Melis Minkari, Recep Usta, Cihan Şimşek yer aldığı dizinin son bölümünde Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalmıştı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...

KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Su Burcu Yazgı Coşkun, Melis Minkari, Recep Usta, Cihan Şimşek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Kardeşlerim 116. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KARDEŞLERİM 116. BÖLÜM FRAGMANI

Kardeşlerim 116. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KARDEŞLERİM 115. BÖLÜM KONUSU

Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar.

KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer.

KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur.

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