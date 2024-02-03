Giriş Tarihi: 03.02.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
23:34
KARDEŞLERİM 116. bölüm fragmanı heyecanı: ATV ile Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Kardeşlerim 116. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi son olarak 115. bölümü ile seyircisi ile buluşmuştu. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Melis Minkari, Recep Usta, Cihan Şimşek yer aldığı dizinin son bölümünde Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalmıştı. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...