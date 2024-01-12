Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi

MEB takvimi ile karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk döneminde yoğun ders ve sınavların ardından öğrenciler 15 günlük ara için geri sayıma başladı. Peki; karneler ne zaman verilecek, 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte; yanıtı….