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Haberler Fotohaber Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi
Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:55

Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi

Birinci dönemin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci karnelerin verileceği tarih için araştırmalara koyuldu. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ders döneminin ardından sömestr tatilinde dinlenme fırsatı bulacak. Bu noktada karneler ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Peki; 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi

MEB takvimi ile karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk döneminde yoğun ders ve sınavların ardından öğrenciler 15 günlük ara için geri sayıma başladı. Peki; karneler ne zaman verilecek, 15 tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte; yanıtı….

Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Okullarda yarıyı tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

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Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 5 Şubat 2024 Pazartesi okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi

İKİNCİ DÖNEM ARAR TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi
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