Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
09:55
Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 15 tatil tarihi
Birinci dönemin bitmesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenci karnelerin verileceği tarih için araştırmalara koyuldu. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ders döneminin ardından sömestr tatilinde dinlenme fırsatı bulacak. Bu noktada karneler ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Peki; 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…