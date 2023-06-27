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Haberler Fotohaber Kars bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kars bayram namazı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 11:53

Kars bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kars bayram namazı saat kaçta?

Kars bayram namazı kaçta sorusu yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 81 il namaz saatleri sorgulanıyor. Araştırılan iller arasında Kars da bulunuyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Sabahleyin eda edilecek namaz vaktini kaçırmak istemeyenler ise arama motorlarına yöneldi. Kars bayram namazı saati 2023 belli oldu. Peki, Kars bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, yanıtı...

Kars bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kars bayram namazı saat kaçta?

Kars bayram namazı saati 2023 belli oldu. İl il bayram namazı saatleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kurban Bayramı birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Bayramın ilk sabahında kılınan namaz vaktini kaçırmak isteyen İslam alemi il il araştırmalara başladı. Bu noktada Kars bayram namazı saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. Dört gün süren bayram ibadetle dolu geçirilecek. Peki, Kars bayram namazı saati kaçta, ne zaman? İşte, Kars namaz vakti 2023…

Kars bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kars bayram namazı saat kaçta?

KARS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı'nın birinci günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Kars bayramı namazı saati 05.14 olarak belirlendi.

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Kars bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kars bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri, namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü, sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak ''Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama'' şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilir.

Kars bayram namazı saati 2023: Diyanet ile 28 Haziran Kars bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı kılınışı şöyledir:

1. Rekat:

Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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