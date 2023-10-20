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Haberler Fotohaber Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı ve kılavuzu 2023: ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:30

Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı ve kılavuzu 2023: ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2023 yılı için erişime açılıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihleri, şartları ve ücreti gibi detaylar belli oldu. İçişleri Bakanlığı, belirli aralıklarla yapılan sınav ile kaymakam adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu yıl bakanlık bünyesinde 77 kişilik kadro açıldı. ÖSYM aracılığıyla yapılacak sınav sonrası sonuçlar ve yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki, ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Kaymakamlık sınavı ne zaman sorusunun yanıtı ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler…

Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2023: ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar soruları gündemdeki yerini aldı. İçişleri Bakanlığı bünyesine 77 kaymakam alınacağı açıklanmıştı. Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru ekranı bugün erişime açılıyor. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılacak. 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak sınava başvuru şartları, ücreti, soru ve konu dağılımı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2023 Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı (ais.osym.gov.tr), şartları ve ücreti…

Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2023: ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN 2023?

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 77 kaymakam adayı alınacak. Sınav, 3 Aralık 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2023: ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar başvurularını, 20 - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle, mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecek.

Sınav ücreti 450 TL olarak belirlendi. Geç başvuru günü ise 6 Kasım 2023 tarihidir.

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Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2023: ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

• Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya;

• Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

• Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2023: ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK'nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

• 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

• Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

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