Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı ve kılavuzu 2023: ÖSYM Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar, kaç TL?

Kaymakamlık sınavı başvuru ekranı 2023 yılı için erişime açılıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuru tarihleri, şartları ve ücreti gibi detaylar belli oldu. İçişleri Bakanlığı, belirli aralıklarla yapılan sınav ile kaymakam adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu yıl bakanlık bünyesinde 77 kişilik kadro açıldı. ÖSYM aracılığıyla yapılacak sınav sonrası sonuçlar ve yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki, ÖSYM kılavuzu ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Kaymakamlık sınavı ne zaman sorusunun yanıtı ve başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiler…