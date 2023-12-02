Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavı için beklenen tarih gelip çattı. İçişleri Bakanlığı, belirli aralıklarla yapılan sınavlar ile kaymakam adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu yıl bakanlık bünyesinde 77 kişilik kadro açılmıştı. ÖSYM duyurusuna göre, 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 3 Aralık 2023 Pazar günü düzenlenecek. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar ve yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? ÖSYM ile İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.