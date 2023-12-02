Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor sorusunun yanıtı için araştırmalar başladı. 77 kaymakam alımı için İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 3 Aralık 2023 tarihinde 7 il ve 9 sınav merkezinde, 47 binada gerçekleştirilecek. 22 bin 15 adayın katılım sağlayacağı sınavda, emniyet görevlisi dahil 2 bin 754 kişi görev alacak. Sınav yerleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav süresi ve sonuç tarihi...