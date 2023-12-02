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Giriş Tarihi: 02.12.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 15:41

Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavı için beklenen tarih gelip çattı. İçişleri Bakanlığı, belirli aralıklarla yapılan sınavlar ile kaymakam adaylarını belirlemeye devam ediyor. Bu yıl bakanlık bünyesinde 77 kişilik kadro açılmıştı. ÖSYM duyurusuna göre, 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 3 Aralık 2023 Pazar günü düzenlenecek. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar ve yerleştirme süreci için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? ÖSYM ile İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor sorusunun yanıtı için araştırmalar başladı. 77 kaymakam alımı için İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 3 Aralık 2023 tarihinde 7 il ve 9 sınav merkezinde, 47 binada gerçekleştirilecek. 22 bin 15 adayın katılım sağlayacağı sınavda, emniyet görevlisi dahil 2 bin 754 kişi görev alacak. Sınav yerleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav süresi ve sonuç tarihi...

Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

T.C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 77 kaymakam adayı alınacak.

ÖSYM tarafından yayımnlanan kılavuza göre 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak.

2023-Kaymakamlık Sınavı saat 10.00'da başlayacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alım yapılmayacak.

Sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek ve toplam 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

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Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2023-Kaymakamlık) girecek adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV MERKEZLERİ NEREDE?

Sınav merkezleri şu şekilde:

010 Adana,

062 Ankara/Çankaya,

067 Ankara-Yenimahalle,

210 Diyarbakır, 250 Erzurum,

341 İstanbul-1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir),

343 İstanbul-3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer),

352 İzmir/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli),

610 Trabzon.

Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor? 2023 ÖSYM kılavuzu ile Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV KONULARI NELERDİR?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (18), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (8), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (14) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (14), İdare Hukuku (20), Türkiye'nin İdari Yapısı (16), Türkiye'de Mahalli İdareler (10), Ekonomi (10) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

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