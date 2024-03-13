Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
16:49
KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!
İstanbul Başakaşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediye yaptıklarıyla sosyal medyada linç edilen İbrahim Keleoğlan hâkim karşısına çıktı. Olay sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasının yeniden görüleceğini duyurmuştu. Bugün dava görüldü. Dava sonrasında karar sosyal medyada çok konuşuldu. Vatandaşlar "kedi eros olayı nedir?" şeklinde araştırmalara başladılar. Peki, KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu!