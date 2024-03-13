KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI!

Mahkemede İbrahim Keloğlan'ın savunması ortaya çıktı. Açıklamalarıyla tepki çeken Keloğlan şu sözleri kaydetti:

8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Olay sonrası her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda kedi ve köpeklerle vakit geçirdim. Bu bana terapi gibi geldi. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim.