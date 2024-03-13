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Haberler Fotohaber KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:49

KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!

İstanbul Başakaşehir'de yılbaşı gecesi Eros isimli kediye yaptıklarıyla sosyal medyada linç edilen İbrahim Keleoğlan hâkim karşısına çıktı. Olay sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davasının yeniden görüleceğini duyurmuştu. Bugün dava görüldü. Dava sonrasında karar sosyal medyada çok konuşuldu. Vatandaşlar "kedi eros olayı nedir?" şeklinde araştırmalara başladılar. Peki, KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu!

KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleşen hayvan hakları odaklı dava, toplumun dikkatini çekiyor. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, sanık İbrahim Keloğlan ve onun avukatlarının yanı sıra, hayvan hakları savunucularının da yoğun katılımıyla gerçekleşti. Davadan çıkan karar sonucu "kedi eros olayı" tekrar gündem oldu. İşte "kedi eros olayına" dair bilgiler

KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!

KEDİ EROS OLAYI NEDİR?

1 Ocak 2024'te, sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim K., Eros'u orada görmüş ve tekmelemeye başlamıştı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden saldırgan, kediyi yakalayarak işkenceyle öldürmüştü.

Saldırganın Eros'u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

İstanbul'da canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davası bugün yeniden görüldü.

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KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!

EROS DAVASI BİTTİ

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a 3 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirdi.

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada kararını açıklayan mahkem, sanık İbrahim Keloğlan'a "kasten hayvan öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi.

KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI!

Mahkemede İbrahim Keloğlan'ın savunması ortaya çıktı. Açıklamalarıyla tepki çeken Keloğlan şu sözleri kaydetti:

8 Şubat'ta vermiş olduğum ifademi yeniliyorum ve ben suçlu biri değilim. Yaşadığım anlık bir psikolojik çöküşten dolayı kendimi tamamen kaydedip hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Olay sonrası her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık alanlarda kedi ve köpeklerle vakit geçirdim. Bu bana terapi gibi geldi. Hayvan barınaklarına bağışta bulundum. Elimden geldiğince devam edeceğim.

KEDİ EROS olayı nedir, Eros davası bitti mi? İbrahim Keloğlan’ın cezasında karar çıktı!
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