Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:05

Kendi Düşen Ağlamaz 1. Bölüm TRT 1 ekranlarında bu akşam başlıyor! 22 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelecek dizi hakkında Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları ve kadrosu araştırılmakta. Hakan Yılmaz ve Selen Soyder gibi isimlerin başrolde olduğu dizi, TRT 1 dizisi ekranlarında yer alacak. Bu noktada diziyi takip etmek isteyenler Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var sorusu yanıt aramakta İlk bölümde "Alize'nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize'ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak?" üzerine gidilecek. İşte Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları ve konusu hakkında detaylar