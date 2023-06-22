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Haberler Fotohaber Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:05

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kendi Düşen Ağlamaz 1. Bölüm TRT 1 ekranlarında bu akşam başlıyor! 22 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de ekranlara gelecek dizi hakkında Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları ve kadrosu araştırılmakta. Hakan Yılmaz ve Selen Soyder gibi isimlerin başrolde olduğu dizi, TRT 1 dizisi ekranlarında yer alacak. Bu noktada diziyi takip etmek isteyenler Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var sorusu yanıt aramakta İlk bölümde "Alize'nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize'ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak?" üzerine gidilecek. İşte Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları ve konusu hakkında detaylar

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları, oyuncu kadrosu ve konusu gündemdeki yerini aldı. 1. bölüm ile bu akşam TRT 1 ekranlarındaki yerini alacak. Alize'nin hayatı dizinin ana konusu olarak yer alacakken, dizi dram ve komedinin harmanlanışı olarak tanıtılmakta. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kendi Düşen Ağlamaz 22 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayın hayatına başlayacak.

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Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz, Yiğit Kaan Yazıcı

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU

Alize daha doğduğu ilk gün annesini kaybetmiştir. Babasının yıllarca şımartarak büyüttüğü Alize son derece güzel bir genç kızdır fakat bir o kadar da bencildir. Babasının yeniden evlenme kararı alması ile resmen deliren Alize bunun intikamını almaya karar verir.

Kendi Düşen Ağlamaz oyuncuları: TRT 1 dizisi Kendi Düşen Ağlamaz konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Babasının evlenmesini engellemek adına, onun karşı çıkacağı biriyle gerçek olmayan bir evlilik yapma planı kurar. Fakat işler onun istediği gibi ilerlemeyecektir.

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