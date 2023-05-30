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Haberler Fotohaber KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:00

KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kurası arama geçmişlerindeki yerini aldı. Noter huzurunda çekilen kuraların ardından nihai isim listesi il il sistemde yerini alacak. Yayımlanan kura takvimine göre, bugün başlayan kura çekilişi iki gün boyunca devam edecek. KGM kura çekimi canlı izle ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Çekilişle belli olan isim listesine noter onayından sonra ulaşılabilecek. 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek kuralar sonucu kazanan adayların kadrolarına yerleşimi yapılacak. Peki, 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR kura sonucu isim listesi sorgulama ve sürece ilişkin detaylar…

KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

KGM kura çekimi canlı izle ekranı yayında yerini alıyor! Karayolları Genel Müdürlüğü son dakika duyuruları başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 3 bin sürekli işçi alımı kapsamında aşçı, atölye usta yardımcısı, kalifiye işçi, bina ve mal bakıcısı, sürücü operatörü gibi branşlarda alım yapılacak. 3 bin KGM kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt ararken asil ve yedek isimler https://www.kgm.gov.tr internet adresi adresinden sorgulanıyor. İşte, 2023 KGM işçi alımı kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı…

KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı başvuruları 2 ve 7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden alındı.

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KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura tarihleri il il belli oldu. KGM 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası 30-31 Mayıs tarihlerinde illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Kura çekimi işlemleri 30 Mayıs Salı günü saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak Adana iliyle başlayan kura çekimi sırasıyla Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya ve Ankara illerinden devam edecek. Bugün son olarak ise Kart ili için çekiliş yapılacak. Kura çekimi 31 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek.

KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

KGM işçi alımı kurası ile ilgili yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

''Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu'na istinaden çıkarılan, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 3.000 sürekli işçi alımı için 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmıştır.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

KGM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI VAR MI, YAYINLANACAK MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamaya göre adayların kura ile yerleştirme işlemleri, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.

Karayolları işçi alımı noter kurasına salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır. Kura çekiminin canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak KGM kura çekilişinin kesintisiz bir şekilde kayda alınarak yapılacağı belirtiliyor.

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