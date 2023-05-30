KGM kura çekimi CANLI İZLE 2023: Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kurası arama geçmişlerindeki yerini aldı. Noter huzurunda çekilen kuraların ardından nihai isim listesi il il sistemde yerini alacak. Yayımlanan kura takvimine göre, bugün başlayan kura çekilişi iki gün boyunca devam edecek. KGM kura çekimi canlı izle ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Çekilişle belli olan isim listesine noter onayından sonra ulaşılabilecek. 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek kuralar sonucu kazanan adayların kadrolarına yerleşimi yapılacak. Peki, 3 bin KGM işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR kura sonucu isim listesi sorgulama ve sürece ilişkin detaylar…