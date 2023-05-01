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Haberler Fotohaber KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:51

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı yayınlandı. "KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular bu kapsamda yanıt arıyor. KGM merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edileceği duyurulan 3 bin sürekli işçi için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Gerek halihazırda başvurularını tamamlayan gerekse halen başvurmamış olan vatandaşlar bu kapsamda detayları merak ediyor. Peki, KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM personel alımı ilanının yayınlanmasıyla birlikte binlerce vatandaş "KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya koyuldu. Sürekli işçi alım sürecinin İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceği duyurulurken KGM sürekli işçi alımı başvuruları hakkında yapılan son duyurular takip ediliyor. İşte KGM Karayolları Genel Müdürlüğü işçi personel alımı başvuru sürecine dair tüm detaylar.

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

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KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü,

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

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