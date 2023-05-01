Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:51

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI! KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı ilanı yayınlandı. "KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular bu kapsamda yanıt arıyor. KGM merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edileceği duyurulan 3 bin sürekli işçi için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Gerek halihazırda başvurularını tamamlayan gerekse halen başvurmamış olan vatandaşlar bu kapsamda detayları merak ediyor. Peki, KGM 3 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.