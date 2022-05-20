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Haberler Fotohaber Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları
Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 14:47

Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs Barış Harekâtı çok yakın bir tarihte meydana gelmiş, yavru vatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiş mühim bir harekattır. Kıbrıs topraklarında yaşanmış olan bu harekât günümüz de hala tarih sayfalarında önemli bir konuma sahip, kitaplara ve belgesellere konu olan bir olaydır. Peki, Kıbrıs Barış Harekâtı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kıbrıs Barış Harekâtı tarafları kimlerdir? Bu suallerin yanıtlarını ve Kıbrıs Barış Harekâtı hakkında detaylı bilgileri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs topraklarında yaşanan, hafızalara 'Ayşe tatile çıksın.' cümlesi ile yerleşmiş, hemen her kesimden insanın hakkında bilgi sahibi olmak istediği ve başrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu Kıbrıs Barış Harekâtı son yüzyılın çok mühim olaylarından birisidir. Kıbrıs Barış Harekâtı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kıbrıs Barış Harekâtı tarafları, önemi ve tarihi nedir? İşte yanıtlar ve detayları...

Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs Barış Harekâtı, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye Hükümeti liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs adasında gerçekleşmiştir. Bu harekâtın ön adımı yani ilk harekât, 14 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs'ta yaşanan ve Yunanistan desteği ile yapılmış olan darbenin akabinde yapılmıştır.

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Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

14 Ağustos 1974 tarihinde başlayan ikinci harekât, Lefkoşa dahil adanın yüzde 37'sinin Türk kontrolüne geçmesi ile neticeye ulaşmıştır. Bu harekâtın sonucunda adanın kuzeyinden yaklaşık 200 bin Rum, güneyinden de 50 bin kadar Türk göç etmiştir. Harekât sonucunda Kıbrıs Türk halkının varlığı güvenlik altına alınmıştır.

Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs adasında yaşanan bu harekâtın yapılmasına giden sürecin ilk adımları, 11 Şubat 1959 tarihinde dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun katkılarıyla imzalanan Zürih ve Londra Antlaşması ile adaya Türkiye garantör ülke konumuna gelmesidir.

Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs Barış Harekâtı Önemi

Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi yaşanan katliamlar, Kıbrıs Türklerine karşı yapılan ırkçılık ve nefret hat safhaya ulaşmıştı. Kıbrıs'taki güvenlikten sorumlu olan Türkiye dışındaki diğer garantör devletlerin hiç birisi bu duruma dur dememiş, izlemekle yetinmişti. Olayların bu noktaya ulaşmasının ardından Türkiye hükümeti halkın ve muhalefetin desteği ile ivedi bir kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kıbrıs'a yollamıştır.

Bu harekât tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve zulme sessiz kalmayacağını göstermiş olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da her türlü güvenliğini sağlamıştır. Bunlara ilaveten, bu harekatın Türkiye halkının tamamının desteği ve hükümetle muhalefetin derhal uyum içindeki çalışmaları ile gerçekleşmiş olması Kıbrıs Barış Harekâtını önemli ve özel kılan unsurlardır.

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