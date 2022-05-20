Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs Barış Harekâtı çok yakın bir tarihte meydana gelmiş, yavru vatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiş mühim bir harekattır. Kıbrıs topraklarında yaşanmış olan bu harekât günümüz de hala tarih sayfalarında önemli bir konuma sahip, kitaplara ve belgesellere konu olan bir olaydır. Peki, Kıbrıs Barış Harekâtı nedenleri ve sonuçları nelerdir? Kıbrıs Barış Harekâtı tarafları kimlerdir? Bu suallerin yanıtlarını ve Kıbrıs Barış Harekâtı hakkında detaylı bilgileri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.