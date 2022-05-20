Kıbrıs Barış Harekâtı Nedenleri Ve Sonuçları - Kıbrıs Barış Harekâtı Tarihi, Önemi Ve Tarafları

Kıbrıs Barış Harekâtı Önemi

Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi yaşanan katliamlar, Kıbrıs Türklerine karşı yapılan ırkçılık ve nefret hat safhaya ulaşmıştı. Kıbrıs'taki güvenlikten sorumlu olan Türkiye dışındaki diğer garantör devletlerin hiç birisi bu duruma dur dememiş, izlemekle yetinmişti. Olayların bu noktaya ulaşmasının ardından Türkiye hükümeti halkın ve muhalefetin desteği ile ivedi bir kararla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kıbrıs'a yollamıştır.

Bu harekât tüm dünyaya Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve zulme sessiz kalmayacağını göstermiş olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının da her türlü güvenliğini sağlamıştır. Bunlara ilaveten, bu harekatın Türkiye halkının tamamının desteği ve hükümetle muhalefetin derhal uyum içindeki çalışmaları ile gerçekleşmiş olması Kıbrıs Barış Harekâtını önemli ve özel kılan unsurlardır.