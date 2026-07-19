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Kim Miyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik Soru: Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 21:34
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 21:35
Kim Miyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik Soru: Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?
Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.