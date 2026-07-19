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Haberler Fotohaber Kim Miyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik Soru: Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 21:34 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 21:35

Kim Miyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik Soru: Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

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Kim Miyoner Olmak İster 100 Bin TL’lik Soru: Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?

Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir? sorusu ile risk alan yarışmacı doğru cevabı verdi. Sorunun cevabı ise dikkat çekti.

Kim Miyoner Olmak İster 100 Bin TL’lik Soru: Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?

HANGİSİ HEM KALPSİZ HEM DE BEYİNSİZDİR?

Cevap: denizanası

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Kim Miyoner Olmak İster 100 Bin TL’lik Soru: Hangisi hem kalpsiz hem de beyinsizdir?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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