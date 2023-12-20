Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:12

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

2016 yılında hayatımıza giren çipli kimlik kartları ve ehliyetlerle birlikte birçok vatandaşımız eski kimliklerini yenilemeye gitmişti. Halen yenilemeyen vatandaşlar tarafından 2023 yılının sonun gelirken "kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, randevu nasıl alınır?" soruları sorulmaya başladı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce yenilenen kimlikler için güncelleme tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla o tarih değişti. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?