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Haberler Fotohaber KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:12

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

2016 yılında hayatımıza giren çipli kimlik kartları ve ehliyetlerle birlikte birçok vatandaşımız eski kimliklerini yenilemeye gitmişti. Halen yenilemeyen vatandaşlar tarafından 2023 yılının sonun gelirken "kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, randevu nasıl alınır?" soruları sorulmaya başladı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce yenilenen kimlikler için güncelleme tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla o tarih değişti. Peki, kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

Ehliyet ve kimlik yenileme tarihi yeni yıla girerken gündeme geldi. Yenilemeyen vatandaşlar için para cezası da uygulanacak. 10 yıllık geçerlilik süresi bulunan T.C. kimlik kartları 10 yıllık süre bitimini izleyen tarih itibarıyla yenilenecek. İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin son yenilenme tarihini 31 Aralık 2022'yla birlikte eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi yeniden uzatıldı. Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülere 4 bin 64 TL ceza uygulanacak. Kimlik ve ehliyet yenileme son tarih:

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

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KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

KİMLİK KARTI YENİLEME İÇİN SON 10 GÜN

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartını yenilemek isteyenlerin randevu alması gerekiyor.

1-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden

2-Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME SON TARİH! Kimlik ve ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, cezası ne kadar, randevu nasıl alınır?

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi halde kimlik yenileme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

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