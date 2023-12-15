Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023 yılı sonu yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Eski tip kimlik ve ehliyetleri değiştirme işleminin bu sene son bulacağı iddiası sosyal medyada yayıldı. Hal böyleyken halen değiştirme işlemini yapmamış olan vatandaşlar ''Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Nüfus cüzdanı ve eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklaması ile belli oldu. Peki; Eski tip kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi uzatıldı mı, randevu nasıl alınır? İşte detaylar.