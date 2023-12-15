Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır ve bu süre sona erdikten sonra başvuru üzerine yenilenir. Ancak, kimlik kartlarının üzerindeki geçerlilik tarihlerinin takip edilmesi önemlidir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre;

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.