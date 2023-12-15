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Giriş Tarihi: 15.12.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 15:04

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023 yılı sonu yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Eski tip kimlik ve ehliyetleri değiştirme işleminin bu sene son bulacağı iddiası sosyal medyada yayıldı. Hal böyleyken halen değiştirme işlemini yapmamış olan vatandaşlar ''Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Nüfus cüzdanı ve eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklaması ile belli oldu. Peki; Eski tip kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi uzatıldı mı, randevu nasıl alınır? İşte detaylar.

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

Eski tip ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi yeni yıla sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Sosyal medyada eski tip sürücü belgesi ve nüfus cüzdanı değiştirme işleminin bu sene son bulacağı iddia edildi. Bu noktada gözler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasına çevrildi. Şimdi binlerce kişi ''Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Ehliyet yenileme son tarihi uzatıldı mı merak ediliyor. Eski kimlik kartı değiştirme işlemi yapacak olan vatandaşlar, son tarih bilgisi ve randevu alma süreci için araştırmalarına başladı. Peki; Es2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme randevusu nasıl alınır?

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıldır ve bu süre sona erdikten sonra başvuru üzerine yenilenir. Ancak, kimlik kartlarının üzerindeki geçerlilik tarihlerinin takip edilmesi önemlidir.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre;

Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır.

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Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Eski tip kimlikleri yenileyebilmek için ilk olarak kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır.

Randevu gününüzde eski kimlik ve biyometrik vesikalık fotoğraf ile birlikte bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemi yapılabilir.

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevuya gitmeden önce yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

Kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi 2023: Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, yenileme süresi bitiyor mu, randevu nasıl alınır?

EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

Yeni ehliyet sistemine göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı

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