KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

KİMLİK YENİLEME TARİHLERİ NETLEŞTİ!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih yok.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya dair açıklaması şöyle;

"Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır."