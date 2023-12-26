KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

Yeni yıla sayıla günler kala 2016 yılında hayatımıza giren çipli kimlik kartları ve ehliyetleri yeniletmek için son tarih yaklaşıyor. Kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyenler için 2023 yılı biterken "kimlik ve ehliyet yenileme son tarihleri" gündemin zirvesine yerleşti. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen kimlik ve ehliyetler için güncelleme tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla o tarih değiştirildi. Üstelik yeni tarihte güncellemelerini yapmayanlar için ceza da söz konusu. Peki, 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası ne kadar?