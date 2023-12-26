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Haberler Fotohaber KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 11:24

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

Yeni yıla sayıla günler kala 2016 yılında hayatımıza giren çipli kimlik kartları ve ehliyetleri yeniletmek için son tarih yaklaşıyor. Kimlik ve ehliyetlerini yenilemeyenler için 2023 yılı biterken "kimlik ve ehliyet yenileme son tarihleri" gündemin zirvesine yerleşti. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen kimlik ve ehliyetler için güncelleme tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla o tarih değiştirildi. Üstelik yeni tarihte güncellemelerini yapmayanlar için ceza da söz konusu. Peki, 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası ne kadar?

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihleri gündeme yerleşti. Geçerlilik süresi 10 yıl olan T.C. kimlik tartlarının bu sürenin bitmesinin ardından yenilenmesi gerekiyor. Öte yandan 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen kimlikler için belirlenen süre uzatıldı. Belirlenen yeni tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeniletmeyenlere para cezası uygulanacak. İşte, 2023 eski tip kimlik ve ehliyet son yenileme tarihi ve tüm merak edilenler haberimizin detaylarında…

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

KİMLİK YENİLEME TARİHLERİ NETLEŞTİ!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile değiştirilmesi ile ilgili zorunlu bir tarih yok.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya dair açıklaması şöyle;

"Nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır."

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KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartını yenilemek isteyenlerin randevu alması gerekiyor.

1-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden

2-Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi halde kimlik yenileme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH! 2023 Kimlik ve ehliyet yenileme süresi bitti mi, ne zaman bitiyor, cezası var mı?

EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

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