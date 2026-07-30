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TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 30.07.2026 17:08
TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!
Ağustos kira artış tavan oranı, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ilan edilmesiyle kesinleşecek. Böylece konut ve iş yeri kira sözleşmesini yenileyecek olan binlerce ev sahibi ve kiracının gözü Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Peki, "2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?" İşte tarihe dair detaylar...