TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!

2026 Ağustos ayı itibarıyla kira kontratı süresi dolan vatandaşlar için yasal zam oranı takvimi açıklandı. Böylece gayrimenkul piyasasında yeni rakamların açıklanması için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verisini açıklaması ile Ağustos kira artış oranı netleşecek.