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Giriş Tarihi: 30.07.2026 17:08

TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!

Ağustos kira artış tavan oranı, Temmuz ayı enflasyon verilerinin ilan edilmesiyle kesinleşecek. Böylece konut ve iş yeri kira sözleşmesini yenileyecek olan binlerce ev sahibi ve kiracının gözü Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Peki, "2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?" İşte tarihe dair detaylar...

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TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!

2026 Ağustos ayı itibarıyla kira kontratı süresi dolan vatandaşlar için yasal zam oranı takvimi açıklandı. Böylece gayrimenkul piyasasında yeni rakamların açıklanması için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verisini açıklaması ile Ağustos kira artış oranı netleşecek.

TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!

2026 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı boyunca geçerli olacak yasal kira artış tavanı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle resmiyet kazanacak.

TÜİK'in yayımladığı resmi takvime göre Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

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TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

Kira artış oranlarında en sık yapılan hata, aylık enflasyon veya yıllık enflasyon oranının doğrudan kiraya yansıtılmasıdır. Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 344. maddesi uyarınca, yenilenen kira dönemlerinde uygulanabilecek azami zam oranı "TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı" esas alınarak hesaplanır.

TÜİK ile 2026 Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Kira zammı sorgulanıyor!

İŞTE HESAPLAMA ADIMLARI:

Adım 1: Mevcut aylık kira bedeli belirlenir.

Adım 2: TÜİK tarafından ilan edilen 12 aylık TÜFE ortalama oranı tespit edilir.

Adım 3: (Mevcut Kira × TÜFE 12 Aylık Ortalama) / 100 formülü ile zam tutarı bulunur.

Adım 4: Zam tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni dönem kirası elde edilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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