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Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:28

KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte Ağustos 2026 döneminde uygulanacak azami kira artış oranı netleşecek. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği zam oranı için gözler açıklanma tarihine çevrilmiş durumda. Peki, resmi kira zammı tavanı ne zaman ilan edilecek?

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KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Ağustos ayı sözleşme yenileme dönemine giren mülk sahipleri ve kiracılar, yasal tavan zam oranını doğrudan etkileyecek takvime kilitlendi. Türk Borçlar Kanunu kapsamında geçerli olan 12 aylık TÜFE ortalaması, Temmuz ayı enflasyonu rakamlara yansıdığı an hesaplanacak.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ VE KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı boyunca geçerli olacak yasal kira artış tavanı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle resmiyet kazanacak.

TÜİK'in yayımladığı resmi takvime göre Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

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KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ: 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI NASIL UYGULANIR?

Kira artış oranlarında en sık yapılan hata, aylık enflasyon veya yıllık enflasyon oranının doğrudan kiraya yansıtılmasıdır. Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 344. maddesi uyarınca, yenilenen kira dönemlerinde uygulanabilecek azami zam oranı "TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı" esas alınarak hesaplanır.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Hesaplama adımları şu şekildedir:

Adım 1: Mevcut aylık kira bedeli belirlenir.

Adım 2: TÜİK tarafından ilan edilen 12 aylık TÜFE ortalama oranı tespit edilir.

Adım 3: (Mevcut Kira × TÜFE 12 Aylık Ortalama) / 100 formülü ile zam tutarı bulunur.

Adım 4: Zam tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni dönem kirası elde edilir.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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