KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ: 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASI NASIL UYGULANIR?

Kira artış oranlarında en sık yapılan hata, aylık enflasyon veya yıllık enflasyon oranının doğrudan kiraya yansıtılmasıdır. Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 344. maddesi uyarınca, yenilenen kira dönemlerinde uygulanabilecek azami zam oranı "TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı" esas alınarak hesaplanır.