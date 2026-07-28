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KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 19:28
KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2026: TÜİK ile Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte Ağustos 2026 döneminde uygulanacak azami kira artış oranı netleşecek. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği zam oranı için gözler açıklanma tarihine çevrilmiş durumda. Peki, resmi kira zammı tavanı ne zaman ilan edilecek?