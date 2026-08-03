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Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:32

Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!

Ev sahipleri ve kiracıların gözü, TÜİK tarafından belli olacak 2026 Ağustos kira artış oranına çevrildi. Böylece konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal tavan zam sınırını belirleyen Temmuz ayı enflasyon rakamları, gayrimenkul piyasasının en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki, "2026 Ağustos kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak ve beklentiler ne yönde?" İşte sürece dair tüm merak edilenler...

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Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak kira artış oranı da belli olacak. Böylece konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde tavan zam oranını belirleyen yasal süreç, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte netlik kazanıyor. Ağustosta uygulanacak resmi artış tavanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel takvimi ve hesaplama adımlarını yoğun bir şekilde sorguluyor.

Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!

2026 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ağustos ayı boyunca geçerli olacak yasal kira artış tavanı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle resmiyet kazanacak. TÜİK'in yayımladığı resmi takvime göre Temmuz ayı enflasyon rakamları 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

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Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!

AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI İÇİN BEKLENTİ NE YÖNDE?

Temmuz ayında açıklanan ve halen yürürlükte bulunan kira artış tavanı %32,03 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda, ağustos ayında uygulanacak kira artış tavanının yaklaşık %31,8-%31,9 bandına gerilemesi bekleniyor.

Ancak kesin oran, TÜİK'in 3 Ağustos'ta açıklayacağı resmi verilerle belli olacak.

Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranını aşamıyor.

Bu nedenle aylık ya da yıllık enflasyon değil, 12 aylık ortalama TÜFE verisi kira zammında esas alınıyor.

Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!

İŞTE HESAPLAMA ADIMLARI:

Adım 1: Mevcut aylık kira bedeli belirlenir.

Adım 2: TÜİK tarafından ilan edilen 12 aylık TÜFE ortalama oranı tespit edilir.

Adım 3: (Mevcut Kira × TÜFE 12 Aylık Ortalama) / 100 formülü ile zam tutarı bulunur.

Adım 4: Zam tutarı mevcut kiraya eklenerek yeni dönem kirası elde edilir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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