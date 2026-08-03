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Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:32
Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!
Ev sahipleri ve kiracıların gözü, TÜİK tarafından belli olacak 2026 Ağustos kira artış oranına çevrildi. Böylece konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal tavan zam sınırını belirleyen Temmuz ayı enflasyon rakamları, gayrimenkul piyasasının en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki, "2026 Ağustos kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak ve beklentiler ne yönde?" İşte sürece dair tüm merak edilenler...