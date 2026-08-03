Kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? TÜİK ile 2026 Ağustos kira artış oranı bekleniyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak kira artış oranı da belli olacak. Böylece konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde tavan zam oranını belirleyen yasal süreç, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte netlik kazanıyor. Ağustosta uygulanacak resmi artış tavanını öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında güncel takvimi ve hesaplama adımlarını yoğun bir şekilde sorguluyor.