Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Kira artış oranı sınırlaması 2023 son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve TÜFE-TEFE baz alınarak belirleniyor. Ancak fahiş kira artışının önüne geçebilmek adına yüzde 25 sınır uygulaması hayata geçirilmişti. Temmuz ayına sayılı günler kala bu düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Bu noktada ''%25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu?'' soruları yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Tunç, ev sahipleri ve kiracıların yanıt aradığı tüm bu sorulara cevap verdi. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitecek, uzatılacak mı? İşte detaylar…