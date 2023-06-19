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Haberler Fotohaber Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç'tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 22:17 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 22:17

Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç'tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Kira artış oranı, her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Ancak artan fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında kira zammına yüzde 25 sınır uygulaması getirilmişti. 1 Temmuz 2023 tarihinde sona ermesi beklenen uygulamaya ilişkin olarak kiracı ve ev sahipleri ''%25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu?'' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama geldi. Bakan Tunç, bir son dakika açıklaması ile düzenlemeye ilişkin alınan kararı duyurdu. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı devam edecek mi, bitiyor mu? İşte, Kira artış oranı sınırlaması 2023 son dakika haberleri ile tüm detaylar.

Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Kira artış oranı sınırlaması 2023 son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere kira artış oranı, her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve TÜFE-TEFE baz alınarak belirleniyor. Ancak fahiş kira artışının önüne geçebilmek adına yüzde 25 sınır uygulaması hayata geçirilmişti. Temmuz ayına sayılı günler kala bu düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Bu noktada ''%25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu?'' soruları yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Tunç, ev sahipleri ve kiracıların yanıt aradığı tüm bu sorulara cevap verdi. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı ne zaman bitecek, uzatılacak mı? İşte detaylar…

Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

SON DAKİKA: KİRA ZAMMI DÜZENLEMESİ UZATILACAK!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz" dedi. Bakan Tunç, düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını söyledi.

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Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

2023 KİRA ARTIŞ SINIRLAMASI KALKACAK MI, NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILACAK MI?

%25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Bu uygulamanın uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili geçtiğimiz dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı.

Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Bir önceki kabinenin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bozdağ, "Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılacak. Bir yaptırım getirme söz konusu. Fahiş kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık." ifadelerine yer verdi.

Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

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