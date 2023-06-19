Kira artış sınırı uygulaması 2023 son dakika: Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Yüzde 25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam edecek mi?

Kira artış oranı, her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Ancak artan fahiş kira fiyatları ve enflasyonla mücadele kapsamında kira zammına yüzde 25 sınır uygulaması getirilmişti. 1 Temmuz 2023 tarihinde sona ermesi beklenen uygulamaya ilişkin olarak kiracı ve ev sahipleri ''%25 kira artış sınırı uzatıldı mı, devam ediyor mu?'' sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama geldi. Bakan Tunç, bir son dakika açıklaması ile düzenlemeye ilişkin alınan kararı duyurdu. Peki, Yüzde 25 kira artış sınırı devam edecek mi, bitiyor mu? İşte, Kira artış oranı sınırlaması 2023 son dakika haberleri ile tüm detaylar.