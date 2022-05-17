Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri

Dilimize Arapçadan geçen melek kelimesi, melak sözcüğünden türemiş olarak karşımıza çıkıyor. Melak kelimesi, aracı ve elçi anlamına geliyor. Bu nedenle de Allah ile kulları arasında aracılık yapan ve nurdan yaratılan varlıklara melek adı veriliyor. Meleklerin koşulsuz ve şartsız olarak Allah'a itaat ettiği biliniyor. Melekler, kendilerine verilen görevleri, Allah'ın emri olduğu için severek ve isteyerek yapıyor. Kiramen ve Katibin melekleri de İslam dininde isimleri sıklıkla duyulan melekler arasında yer alıyor.