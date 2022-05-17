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Haberler Fotohaber Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri
Giriş Tarihi: 17.05.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 17:08

Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri

Dilimize Arapçadan geçen melek kelimesi, melak sözcüğünden türemiş olarak karşımıza çıkıyor. Melak kelimesi, aracı ve elçi anlamına geliyor. Bu nedenle de Allah ile kulları arasında aracılık yapan ve nurdan yaratılan varlıklara melek adı veriliyor. Meleklerin koşulsuz ve şartsız olarak Allah'a itaat ettiği biliniyor. Melekler, kendilerine verilen görevleri, Allah'ın emri olduğu için severek ve isteyerek yapıyor. Kiramen ve Katibin melekleri de İslam dininde isimleri sıklıkla duyulan melekler arasında yer alıyor.

Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri

İslam dinine göre 4 büyük melek bulunuyor. Bu melekler; Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil olarak biliniyor. 4 büyük melek dışında; Kiramen Katibin, Münker ve Nekir, Rakib, Atid, Müheymin melekleri de bulunuyor. İnsanlara has olan bedensel ihtiyaçları olmayan ve fiziksel değişimler yaşamayan meleklerin, cinsiyeti de bulunmuyor. Peki, Kiramen Katibin melekleri kimdir ve görevleri nelerdir? Bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.

Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri

Kiramen Katibin Ne Demek?

Allah'ın nurdan yarattığı melekler, zararsız olarak biliniyor. Allah'a karşı gelmeyen ve Allah ne isterse yapan melekler, bu işleri yorulmadan ve bıkmadan yapıyor. Her bir meleğin kendine özgü görevleri bulunuyor.

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Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri

Kiramen katibin melekleri, iki melek olarak biliniyor. Biri insanın sağ tarafında, diğeri ise sol tarafında bulunuyor. Sağ tarafta yer alan melek insanların iyi iş ve davranışlarını yazarken, sol taraftaki melek ise kötü iş ve davranışları yazıyor. Kiramen ve katibin meleklerinin, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere şahitlik edeceği biliniyor. Kur'an-ı Kerim'de Kiramen katibin meleklerinden şu şekilde bahsediliyor:

Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri

"Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın."

Kiramen Katibin Melekleri ve Görevleri - Yazıcı Meleklerin İsimleri ve Görevleri

Aynı zamanda Müslümanlar, ibadetleri olan namazın sonunda sağ ve sol omuzlarına doğru "Essalamü aleyküm ve rahmetullah" yani "Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun" diyerek Kiramen katibin meleklerine selam veriyor.

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