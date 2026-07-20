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Haberler Fotohaber KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:34

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

Devlet üniversitelerinde eğitim almak isteyen adaylar, tercih listelerini geçmiş yılların puan ve başarı sıralamalarını karşılaştırarak hazırlıyor. Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2026 listesinde lisans ve ön lisans programlarının kontenjanları ile son yerleştirme sonuçları bulunuyor. YÖK Atlas kaynaklı bilgiler sayesinde bölümlerin puan türleri ve başarı sıralamaları görülebiliyor.

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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

Kırıkkale Üniversitesini tercih listesine eklemeyi düşünen öğrenciler, bölümlerin geçen yıl kaç puan ve başarı sıralamasıyla kapattığını öğrenmek istiyor. Kırıkkale Üniversitesi taban puanları 2026 tablosunda 2 ve 4 yıllık programların kontenjanları ile son yerleştirme sonuçları yer alıyor.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 160
160
160
160		 164
164
164
164		 488,66098
480,78498
497,14849
494,30027		 16.897
19.320
20.496
21.267
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
100
100
100		 52
103
103
103		 467,59041
452,24673
474,83724
474,75177		 31.212
36.937
36.670
35.899
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
105
100
100		 84
111
105
103		 383,85198
351,40624
383,53181
391,76861		 119.724
145.818
132.542
115.615
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 383,20472
377,49171
422,83926
409,66158		 120.617
108.383
84.659
95.554
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 376,03536
344,72645
367,02980
348,80169		 130.671
157.131
157.674
178.047
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
100
100
100		 96
106
103
103		 364,34641
335,61085
356,87039
354,41920		 148.565
174.195
175.372
168.338
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 351,22417
326,38565
347,88520
321,62328		 171.937
193.619
193.076
234.616
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 348,1608
314,73645
332,66611
309,83875		 177.904
221.915
227.314
264.810
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
70		 41
41
41
22		 322,68893
296,44690
307,82370
Dolmadı		 236.926
277.168
299.444
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
16
7		 317,27084
290,92554
Dolmadı
Dolmadı		 251.935
296.990
Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
70
70		 29
32
73
72		 309,40105
292,01753
305,98319
302,84806		 276.168
292.824
305.827
284.843
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
45
40
40		 26
22
41
41		 308,28422
Dolmadı
403,52876
406,43235		 279.913
Dolmadı
106.330
99.053
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 64
91
83
82		 303,10833
282,88567
303,01912
298,69061		 297.572
329.455
316.507
297.592
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
41
62
62		 296,78109
281,14745
302,78244
287,20138		 320.782
337.140
317.396
336.581
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
32
31
21		 286,31166
266,54301
287,41487
276,56480		 364.761
412.461
379.688
378.104
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
 52
54
42
 284,92628
266,70477
278,63693
 371.132
411.493
421.994
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45

 41
48

 282,98736
265,98532

 380.246
415.821
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 32
49
41
41		 271,43272
254,72632
266,77933
253,93591		 441.342
492.191
489.127
495.212
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
25		 31
32
31
26		 264,46731
248,12551
275,80426
261,87240		 484.994
547.693
437.108
448.485
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 260,96855
246,22825
269,46282
250,98413		 508.766
565.385
472.901
514.409
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50

 52
53

 256,98115
238,26426

 538.396
647.239
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
35
30
30		 1
10
31
31		 Dolmadı
Dolmadı
312,05614
305,08157		 Dolmadı
Dolmadı
285.341
278.431
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 396,3235
427,05185
410,22544
405,59801		 9.492
10.282
13.844
18.206
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
60
60		 31
52
62
62		 374,07496
409,12883
395,77425
394,44801		 24.258
22.483
25.171
27.971
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 342,91462
390,11027
383,39906
382,26461		 73.151
45.215
39.567
42.745
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 306,20222
364,04817
353,85395
352,84815		 210.036
98.250
99.015
102.685
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Çizgi Film ve Animasyon
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
42

 300,24846
324,35540

 243.583
247.144
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 294,81729
319,92512
286,28233
286,56245		 277.527
270.417
454.005
456.863
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
72
72		 286,9876
328,00021
309,49052
310,73799		 330.718
229.168
287.367
283.481
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 İslami İlimler
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 79
80
99
 83
84
105
 253,98209
284,70013
272,66575
 619.899
516.101
575.901
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 İslami İlimler
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
8
11
 9
8
12
 243,20092
284,69364
256,79491
 725.185
516.163
738.043
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Geleneksel Türk Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 231,00882


 840.274
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
200
200		 103
205
205
205		 407,0464
392,64817
408,33832
411,08003		 22.837
43.254
33.447
39.504
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 36
41
52
52		 360,26536
355,79658
369,94534
369,30685		 98.564
110.974
104.791
122.360
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 358,74004
359,20162
369,85717
366,84759		 102.279
102.773
105.018
128.558
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 342,61616
344,09911
354,59973
354,30560		 147.602
143.173
146.725
163.257
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 38
45
60
60		 40
49
64
62		 327,44894
324,33934
329,94516
336,10633		 203.369
215.588
240.058
224.779
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
70
70		 37
42
74
72		 313,71965
318,98102
324,27700
324,55858		 267.464
240.186
267.465
273.740