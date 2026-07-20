KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları ile kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|160
160
160
160
|164
164
164
164
|488,66098
480,78498
497,14849
494,30027
|16.897
19.320
20.496
21.267
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
100
100
100
|52
103
103
103
|467,59041
452,24673
474,83724
474,75177
|31.212
36.937
36.670
35.899
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
105
100
100
|84
111
105
103
|383,85198
351,40624
383,53181
391,76861
|119.724
145.818
132.542
115.615
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|383,20472
377,49171
422,83926
409,66158
|120.617
108.383
84.659
95.554
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|376,03536
344,72645
367,02980
348,80169
|130.671
157.131
157.674
178.047
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
100
100
100
|96
106
103
103
|364,34641
335,61085
356,87039
354,41920
|148.565
174.195
175.372
168.338
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|351,22417
326,38565
347,88520
321,62328
|171.937
193.619
193.076
234.616
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|348,1608
314,73645
332,66611
309,83875
|177.904
221.915
227.314
264.810
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
70
|41
41
41
22
|322,68893
296,44690
307,82370
Dolmadı
|236.926
277.168
299.444
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
16
7
|317,27084
290,92554
Dolmadı
Dolmadı
|251.935
296.990
Dolmadı
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
70
70
|29
32
73
72
|309,40105
292,01753
305,98319
302,84806
|276.168
292.824
305.827
284.843
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
45
40
40
|26
22
41
41
|308,28422
Dolmadı
403,52876
406,43235
|279.913
Dolmadı
106.330
99.053
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|64
91
83
82
|303,10833
282,88567
303,01912
298,69061
|297.572
329.455
316.507
297.592
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
41
62
62
|296,78109
281,14745
302,78244
287,20138
|320.782
337.140
317.396
336.581
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
32
31
21
|286,31166
266,54301
287,41487
276,56480
|364.761
412.461
379.688
378.104
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
—
|52
54
42
—
|284,92628
266,70477
278,63693
—
|371.132
411.493
421.994
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
—
—
|41
48
—
—
|282,98736
265,98532
—
—
|380.246
415.821
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|32
49
41
41
|271,43272
254,72632
266,77933
253,93591
|441.342
492.191
489.127
495.212
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
25
|31
32
31
26
|264,46731
248,12551
275,80426
261,87240
|484.994
547.693
437.108
448.485
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|260,96855
246,22825
269,46282
250,98413
|508.766
565.385
472.901
514.409
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|52
53
—
—
|256,98115
238,26426
—
—
|538.396
647.239
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
35
30
30
|1
10
31
31
|Dolmadı
Dolmadı
312,05614
305,08157
|Dolmadı
Dolmadı
285.341
278.431
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|396,3235
427,05185
410,22544
405,59801
|9.492
10.282
13.844
18.206
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
60
60
|31
52
62
62
|374,07496
409,12883
395,77425
394,44801
|24.258
22.483
25.171
27.971
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|342,91462
390,11027
383,39906
382,26461
|73.151
45.215
39.567
42.745
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|306,20222
364,04817
353,85395
352,84815
|210.036
98.250
99.015
102.685
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Çizgi Film ve Animasyon
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
42
—
—
|300,24846
324,35540
—
—
|243.583
247.144
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|294,81729
319,92512
286,28233
286,56245
|277.527
270.417
454.005
456.863
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
72
72
|286,9876
328,00021
309,49052
310,73799
|330.718
229.168
287.367
283.481
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|İslami İlimler
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|79
80
99
—
|83
84
105
—
|253,98209
284,70013
272,66575
—
|619.899
516.101
575.901
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İslami İlimler Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|İslami İlimler
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
8
11
—
|9
8
12
—
|243,20092
284,69364
256,79491
—
|725.185
516.163
738.043
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Geleneksel Türk Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|231,00882
—
—
—
|840.274
…
—
—
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
200
200
|103
205
205
205
|407,0464
392,64817
408,33832
411,08003
|22.837
43.254
33.447
39.504
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|36
41
52
52
|360,26536
355,79658
369,94534
369,30685
|98.564
110.974
104.791
122.360
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|358,74004
359,20162
369,85717
366,84759
|102.279
102.773
105.018
128.558
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|342,61616
344,09911
354,59973
354,30560
|147.602
143.173
146.725
163.257
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|38
45
60
60
|40
49
64
62
|327,44894
324,33934
329,94516
336,10633
|203.369
215.588
240.058
224.779
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
70
70
|37
42
74
72
|313,71965
318,98102
324,27700
324,55858
|267.464
240.186
267.465
273.740