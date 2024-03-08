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Haberler Fotohaber Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 15:58

Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının ilk günü 11 Mart Pazartesi Kırklareli İmsakiye 2024 ile takip edilecek iftar saati yayında. On bir ayın sultanı olarak anılan ve bu özel ayda oruç ibadeti farz kılınmıştır. Dini literatürde hakkında birçok bilgi bulunan bu özel aya dair şehir sakinleri takvimlerini işaretlemeye başladı. Kırklareli iftar vakti bu noktada dikkat çekiyor. Peki, Kırklareli sahur vakti saat kaçta, imsak ne zaman?

Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Bayrama kadar 30 gün boyunca oruç ibadetlerini eda edecek İslam alemi il il namaz vakitlerine odaklandı. Kırklareli iftar vakti 2024 de bu noktada araştırılan iller arasında yer alıyor. Oruçla birlikte teravih namazına da başlayacak Müslümanlar, vakitleri kaçırmamak adına imsak ile birlikte planlarını çıkarıyor. Peki; Kırklareli iftar ve sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Kırklareli Ramazan İmsakiyesi 2024...

Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KIRKLARELİ'NDE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Kırklareli İftar Vakti: 19:20

Kırklareli Sahur (İmsak) Vakti: 05:57

Kırklareli Teravih Namazı Vakti: 20:40

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Kırklareli İftar Vakti: 19:21

Kırklareli Sahur (İmsak) Vakti: 05:55

Kırklareli Teravih Namazı Vakti: 20:41

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Kırklareli İftar Vakti: 19:22

Kırklareli Sahur (İmsak) Vakti: 05:54

Kırklareli Teravih Namazı Vakti: 20:42

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Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KIRKLARELİ HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Merkez KARACAİBRAHİMBEY C.
Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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