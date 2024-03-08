Kırklareli iftar vakti 2024: 11 Mart Kırklareli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KIRKLARELİ'NDE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Kırklareli İftar Vakti: 19:20
Kırklareli Sahur (İmsak) Vakti: 05:57
Kırklareli Teravih Namazı Vakti: 20:40
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Kırklareli İftar Vakti: 19:21
Kırklareli Sahur (İmsak) Vakti: 05:55
Kırklareli Teravih Namazı Vakti: 20:41
Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Kırklareli İftar Vakti: 19:22
Kırklareli Sahur (İmsak) Vakti: 05:54
Kırklareli Teravih Namazı Vakti: 20:42
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