KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

Fatih'in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir. Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir.