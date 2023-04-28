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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça
Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 18:33

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümü hakkında araştırmalar Cuma günüyle birlikte başladı. İki haftadır ekranlara gelmeyen dizinin izleyici kitlesi genişlemeye devam ediyor. Yalı Çapkını ile büyük rekabete giren yapım, reytinglerde Star TV dizisini geçmek istiyor. Yeni bölümde "Oğlu Metehan'ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım'a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir." Kızılcık Şerbeti 23. bölüm full izle araştırmasıyla dizinin sevenleri yapımı takip etmek istiyor. İşte Kızılcık Şerbeti 23. Bölüm izle full ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM KONUSU

Oğlu Metehan'ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım'a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.

Ömer'in başına gelenlerden herkes Kıvılcım'ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. Kıvılcım en büyük desteği Doğa'dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

Umut, boşanmadan kendisiyle görüşmeyi kabul etmeyen Nursema'yla iletişime geçmek için yaratıcı çözümler üretecek, bu ayrı dönemi biraz daha az sancılı atlatmak için çabalayacaktır.

Abdullah'ın, Alev'e teşekkür hediyesi olarak aldığı saat Sönmez ile Alev arasında yeni bir soruna neden olurken sorunu öğrenen Abdullah kısa bir sürede olayı çözümleyerek Alev'in rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.

Sahtekarların ağına düşün Nilay gittikçe dibe çekilmekte ve hayatının hatasını yapmak üzeredir.

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KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

KIZILCIK ŞERBETİ 22. BÖLÜM KONUSU

Nursema'nın koşulunu kabul ederek onu eve dönmeye ikna eden Abdullah, Nursema'nın kararından vazgeçmesiyle bir nebze rahatlasa da Alev'e olan duygularını kızıyla açıkça konuşmak zorunda kaldığı için çok rahatsızdır.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

Fatih'in karısına sürpriz yaparak ona bir araba almak istemesi başta çiftin ilişkilerine çok olumlu yansısa da zaman içinde onları çok büyük bir felaketin eşiğine getirecektir. Kendini çok akıllı sanan Nilay, dolandırıcıların tuzağına düşecektir. Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın açılışı iki aileyi bir kez daha bir araya getirecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA: Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm full izle kesintisiz tek parça

Çimen'in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerle ilgili harekete geçen Kıvılcım, Metehan ve Çimen'e bir zarar gelmeden konuyu halletmek istese de sonuçta bambaşka bir problemin içine düşecektir. Ömer'in kendini yakarak oğlunu kurtarmak için harekete geçmesi Kıvılcım'ın elini bağlayacaktır.

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