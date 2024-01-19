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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle
Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 17:45

Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle

Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 47.bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Pembe ve Nilay'ın tuzaklarıyla Alev hapse düşmüştü. Yeni bölüm fragmanında Arslan ve Ünal ailelerinin gündemine bomba gibi düşen Abdullah Alev aşkının son bulduğunu görüyoruz. Yeni bölümde yaşanacakları izleyiciler merakla bekliyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 47.bölüm canlı izle ekranı

Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle

Geçtiğimiz bölümde Ertuğrul Kıvılcım ilişkisi, Pembe Doğa çatışmasıyla konuşulan dizinin bu haftaki bölümünde neler olacağı araştırılmaya başladı. Pembe ve Doğa cephesinde neler olacak, Abdullah kalp krizi mi geçiyor, Ömer Görkem aşkı mı başlıyor? İşte bu soruların cevabı için Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle ekranı

Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle

SHOW TV İLE KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü Show Tv canlı izle ekranı ile aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
https://www.showtv.com.tr/canli-yayin
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Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle

KIZILCIK ŞERBETİ 47.BÖLÜM ÖZET

Pembe'nin oyunuyla nezarete atılan Alev, bir süre Abdullah'a da ulaşamaz.
Sonunda Abdullah tarafından kurtarılsa da olaylar onu çok üzmüş ve germiştir.
Bir süreliğine yurt dışına gitmeye karar verir ve Abdullah'a haber vermeden kararını uygular.
İşleriyle ilgilenmesi için de Doğa'dan yardım ister.
Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle
Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmenin şaşkınlığını yaşarken onun tanımaya çalışır
Umut'un yeni açtığı iş yerinde her şey yolundadır, bol para kazanmaktadır.
Bu yeni durumunu Nursema'nın ailesinin fark etmesi onun için önemlidir. Bu nedenle aileye bir yemek verir.
Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle
Ertuğrul'un evlilik teklifine Kıvılcım'ın sıcak bakmaması ilişkilerine zarar verecektir.
Basit bir şikayet için doktora giden Mustafa, yapılan tetkiklerin sonucunda hayatının şokunu yaşar.
Alev'in gidişinin üzerine iş hayatında da büyük sorunlar yaşayan Abdullah'ın kalbi bu kadar yükü kaldıramaz.
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