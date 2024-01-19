Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle

Giriş Tarihi: 19.01.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
17:45
Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 47.bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Pembe ve Nilay'ın tuzaklarıyla Alev hapse düşmüştü. Yeni bölüm fragmanında Arslan ve Ünal ailelerinin gündemine bomba gibi düşen Abdullah Alev aşkının son bulduğunu görüyoruz. Yeni bölümde yaşanacakları izleyiciler merakla bekliyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 47.bölüm canlı izle ekranı