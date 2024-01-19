Kızılcık Şerbeti 47.bölüm bekleniyor: “Alev yurtdışına gitti!” Show Tv ile Kızılcık Şerbeti canlı izle

Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmenin şaşkınlığını yaşarken onun tanımaya çalışır

Umut'un yeni açtığı iş yerinde her şey yolundadır, bol para kazanmaktadır.

Bu yeni durumunu Nursema'nın ailesinin fark etmesi onun için önemlidir. Bu nedenle aileye bir yemek verir.