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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ 50. bölüm fragmanı: Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 23:55

KIZILCIK ŞERBETİ 50. bölüm fragmanı: Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Show TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 50. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler fragman araştırmalara başladı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı heyecanla izlenecek. İşte, Kızılcık Şerbeti 50. bölüm fragmanı ekranı…

KIZILCIK ŞERBETİ 50. bölüm fragmanı: Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı için araştırmaları başladı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrolde olduğu yapım son olarak 49. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar…

KIZILCIK ŞERBETİ 50. bölüm fragmanı: Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 50. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık şerbeti 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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KIZILCIK ŞERBETİ 50. bölüm fragmanı: Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 49. BÖLÜM KONUSU
Mustafa'nın (Emrah Altıntoprak) suçlamaları karşısında sinirlenen Nilay,(Feyza Civelek) çocuğunu alarak evi terk eder. Nursema'ya (Ceren Yalazoğlu Karakoç) gelir ancak Nursema haberi annesinden almıştır, kapıyı açmaz.

KIZILCIK ŞERBETİ 50. bölüm fragmanı: Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Nilay'a, Sönmez yardım eder ve onu eve alır. Nilay tüm gerçekleri Sönmez'e anlatır. Bu arada Mustafa da kendi ailesine boşanmak istemesinin detaylarını söyler.

KIZILCIK ŞERBETİ 50. bölüm fragmanı: Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kıvılcım ve Rüzgar, bu sefer de okumak istemeyen bir kız için kolları sıvarlar. Çimen ve Gökhan'ın ilişkisi ilerlemekte, ancak Gökhan evli olduğu gerçeğini saklamaktadır.

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