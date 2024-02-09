Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Giriş Tarihi: 09.02.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
19:01
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 9 Şubat 2024 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı yapımda bu hafta Alev, Pembe'ye Abdullah'la olan ilişkilerinin bittiğini söyler. Pembe sonunda muradına ermiştir. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 9 Şubat 2024 Show TV ile Kızılcık Şerbeti 50. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…