Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 09.02.2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 19:01

Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 9 Şubat 2024 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı yapımda bu hafta Alev, Pembe'ye Abdullah'la olan ilişkilerinin bittiğini söyler. Pembe sonunda muradına ermiştir. İzleyiciler yeni bölüm için ekran başında bekliyor. İşte, 9 Şubat 2024 Show TV ile Kızılcık Şerbeti 50. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Show TV'nin dram türündeki dizisi Kızılcık Şerbeti 50. bölüm izle ekranı araştırılmaya başladı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 50. Bölümde Umut, dolandırıcılıktan tutuklanır. Mustafa ise bebeğin kendisinden olduğunu öğrenir. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Show TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği Gold Film imzalı Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti dizisi, 50. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

9 Şubat 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izlemek için tıklayınız: https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

KIZILCIK ŞERBETİ 50. BÖLÜM ÖZETİ

Alev, Pembe'ye Abdullah'la olan ilişkilerinin bittiğini söyler. Pembe sonunda muradına ermiştir.

Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Umut'un dolandırıcılıktan tutuklanması Nursema'yı yıkarken, onun yardımına koşan her zamanki gibi ailesi olacaktır.

Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Mustafa, oğluna DNA testi yaptırarak kendi oğlu olduğunu öğrenir. Ama bu sefer de Nilay'a yaptığı büyük yanlıştan nasıl döneceğinin derdine düşer.

Zülkar ona çeşitli akıllar vererek barışmaları için çabalar.

SON DAKİKA