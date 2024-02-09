Kızılcık Şerbeti 51. yeni bölüm fragmanı: Show TV Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
23:15
Kızılcık Şerbeti 51. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan dram türündeki dizi, son olarak 50. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Alev, Pembe'ye Abdullah'la ayrıldıklarını söylerken, oğluna DNA testi yaptıran Mustafa, bebeğin kendinden olduğunu öğrenir. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''Show TV ile Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...