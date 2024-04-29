Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
21:45
KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! "İyi ki geldin..." Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. fragmanı ile gündemde! Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı yapımın son bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen sahnelere yer verilirken, bir yandan da yeni bölüm fragman heyecanı yaşandı. Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma Fatih'i nasıl etkileyecek merak konusu. İşte, Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. Fragmanı yayında!