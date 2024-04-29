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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! "İyi ki geldin..." Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 21:45

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! "İyi ki geldin..." Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. fragmanı ile gündemde! Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı yapımın son bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen sahnelere yer verilirken, bir yandan da yeni bölüm fragman heyecanı yaşandı. Doğa ve Giray arasındaki yakınlaşma Fatih'i nasıl etkileyecek merak konusu. İşte, Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! İyi ki geldin... Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?

Kızılcık şerbeti son bölüm ile gündem oldu. Heyecanlı sahnelerin izleyicisiyle buluştuğu bölümün ardından, yeni bölümden ipuçları veren ilk fragmanın ardından Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. fragmanı da yayınlandı! Peki, Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! İyi ki geldin... Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN!

İzlemek için tıklayınız:

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/kizilcik-serbeti-61-bolum-2-fragmani/118562

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KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! İyi ki geldin... Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 60. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer.

Abdullah ve Alev'in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah'ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.

Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! İyi ki geldin... Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?

Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar.

Metehan'ın arabasıyla dahil olduğu yeni grubunda başı ciddi derde girer.

Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! İyi ki geldin... Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?
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