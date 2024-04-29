KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINDA! "İyi ki geldin..." Kızılcık Şerbeti 61. bölümde neler olacak?

Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar.

Metehan'ın arabasıyla dahil olduğu yeni grubunda başı ciddi derde girer.

Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulacaktır.