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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 06:13

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Her hafta Cuma günü ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti 63. bölüm 2. fragmanı ile yayında. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve daha birçok ünlü ismi ağırlaya dizide tansiyon yükselmeye devam ediyor. Görkemle evlenen Fatih'in yüzü gülmezken Doğa'ya şaşırtan bir itirafta bulunur. Dengeleri değiştiren Giray'ın hamlesi de merak ediliyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı ile bu hafta olacaklar!

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı izle araştırmaları hız kazandı. Yeni bölümden gelen yeni kareler dizi takipçilerinin gündeminde. Doğa ve Fatih arasında yükselen tansiyon bambaşka bir noktaya gelirken Görkem'in gerçek yüzü ortaya çıkmaya devam etmektedir. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Bu hafta diziden 2 fragman izleyenler ile buluştu. Geçtiğimiz günlerde gelen fragmanın ardından tansiyon yükselten sahnelerin olduğu yeni fragman da paylaşıldı.

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Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Giray ve Doğa arasında her şey yolunda giderken Fatih bu durumu gittikçe sinirlenmeye başlamıştır.

Görkem'in varlığı Fatih'i altüst etmeye başlarken dengesi bozulan sadece o değildir.

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı

Pembe de Doğa ile olan günlerini mumla aramaya başlamıştır.

Fragman sonunda gelen Fatih'in itirafı ile Doğa'nın cevabı izleyenleri şok ediyor.

Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Fragmanı aşağıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=2U-imxBwfKw

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