Giriş Tarihi: 14.05.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
06:13
Kızılcık Şerbeti 63. Bölüm 2. Fragmanı yayında: Tek bir şartla Fatih! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı
Her hafta Cuma günü ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti 63. bölüm 2. fragmanı ile yayında. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve daha birçok ünlü ismi ağırlaya dizide tansiyon yükselmeye devam ediyor. Görkemle evlenen Fatih'in yüzü gülmezken Doğa'ya şaşırtan bir itirafta bulunur. Dengeleri değiştiren Giray'ın hamlesi de merak ediliyor. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle ekranı ile bu hafta olacaklar!