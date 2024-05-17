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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 17.05.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 20:13

Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünde olacaklar merak konusu. Giray'ın varlığı Fatih'i rahatsız etmeye devam ederken Doğa'nın hamlesi ne olacak? Tansiyon yeniden yükseliyor. İşte, Kızılcık Şerbeti 63. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı yapımda yeni bölüm izleniyor. Görkem'in evdeki davranışları sınırı aşarken Pembe'nin buna ne çözüm bulacağı merak konusu. Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle full, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti son bölüm izle HD...

Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

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Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğa ve Giray'ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır.

Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay'dan çanta konusunun intikamını alacaktır.

Kıvılcım'ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım'ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım'ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır.

Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD


Doğa ve Giray ilişkisi yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemektedir.
Nilay'ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünal ailesi ile yakınlaşmaya başlar. Bu konuda tek rahatsız olan kişi Fatih ve onun rahatsızlığını kafasına takan Görkem olacaktır.


Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

Fatih'in duyguları konusunda amcasından akıl alması, Ömer'in yeğenini yönlendirmesi Görkem'i çileden çıkaracak, Ömer'le buluşmak istemesi ise bambaşka sorunların başlamasına neden olacaktır.

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