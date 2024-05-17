Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle! Show TV dizi ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğa ve Giray'ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır.

Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay'dan çanta konusunun intikamını alacaktır.

Kıvılcım'ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım'ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım'ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır.