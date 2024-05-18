Giriş Tarihi: 18.05.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
00:23
Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı yapımın son bölümü ardından diziyi izleyenler Show TV ekranlarında fragman sorgulamalarına yöneldi. Doğa, Fatih ve Giray arasında neler olacak merak konusu. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?