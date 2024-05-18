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Haberler Fotohaber Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2024 00:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 00:23

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı yapımın son bölümü ardından diziyi izleyenler Show TV ekranlarında fragman sorgulamalarına yöneldi. Doğa, Fatih ve Giray arasında neler olacak merak konusu. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu. Her hafta cuma günleri yayımlanan dizide tanıtım araştırmaları hız kazandı. Görkem'in eve gelişiyle birlikte değişen dengeler sonrası bölümler dizi takipçilerinin gündeminde. Peki; Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile 64. bölümde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

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Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=BxrmF0CC13U

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğa ve Giray'ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır.

Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay'dan çanta konusunun intikamını alacaktır.

Kıvılcım'ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım'ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım'ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır.

Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı yayında! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?


Doğa ve Giray ilişkisi yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemektedir.
Nilay'ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünal ailesi ile yakınlaşmaya başlar. Bu konuda tek rahatsız olan kişi Fatih ve onun rahatsızlığını kafasına takan Görkem olacaktır.

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