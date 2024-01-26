KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
14:00
Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Hamiyet dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren Meriç Keskin hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yapıma konuk oyuncu olarak katılan yeni karakterin nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Hamiyet kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Hamiyet'i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Meriç Keskin hakkında bilgiler…