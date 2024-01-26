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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 14:00

KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın paylaştığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Hamiyet dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren Meriç Keskin hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yapıma konuk oyuncu olarak katılan yeni karakterin nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti Hamiyet kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Hamiyet'i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Meriç Keskin hakkında bilgiler…

KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin dram türündeki dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Meriç Keskin, Hamiyet karakteriyle yapıma katıldı. Konuk oyuncu hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Kızılcık Şerbeti Hamiyet kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Hamiyet'i Meriç Keskin hayatı hakkında merak edilenler…

KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?

KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 26 Ocak Cuma akşamı 48. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Gold Film imzalı dram türündeki dizinin yeni bölümüne sosyal medyanın tanınmış ismi Meriç Keskin konuk oluyor.

Meriç Keskin, Zülkar'ın (Bahtiyar Memili) arkadaşı Hamiyet karakterine hayat verecek. Bölümde Zülkar'ın davetiyle Hamiyet'in Ünallar'ın evine gelişi izleyenleri kahkahaya boğacak.

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KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?

MERİÇ KESKİN KİMDİR?

24 Ekim 1986 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Meriç Keskin, Macar Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Kendini okur, gezer ve yazar olarak tanımlayan Keskin, gezi yazıları yazıyor, sosyal medya ile uğraşıyor

Sosyal medya fenomeni Keskin, sevgilisi Kemal Varhan ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinmektedir. Çok sayıda takipçisi olan Keskin, barınaktan sahiplendiği köpeklerle ve yaptığı hayır işleri ile de dikkat çekmektedir.

KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?
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