KIZILCIK ŞERBETİ HAMİYET KİMDİR? Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti’nin Hamiyet’i Meriç Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli?

MERİÇ KESKİN KİMDİR?

24 Ekim 1986 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Meriç Keskin, Macar Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Kendini okur, gezer ve yazar olarak tanımlayan Keskin, gezi yazıları yazıyor, sosyal medya ile uğraşıyor

Sosyal medya fenomeni Keskin, sevgilisi Kemal Varhan ile sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinmektedir. Çok sayıda takipçisi olan Keskin, barınaktan sahiplendiği köpeklerle ve yaptığı hayır işleri ile de dikkat çekmektedir.