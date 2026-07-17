Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:11

Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

YKS tercih döneminde en çok merak edilen Koç Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 listesi, YÖK Atlas verileriyle takip ediliyor. Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte güncel tıp, mühendislik, hukuk ve işletme kontenjan puanları.

  • ABONE OL
Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Türkiye'nin en prestijli vakıf üniversitelerinden birinde eğitim görmek isteyen adaylar, ÖSYM kılavuzundan önce güncel başarı grafiklerine odaklandı. Koç Üniversitesi puanları bu noktada önem taşıyor.

Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2026

4 Yıllık Bölümler

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
7
8		 8
8
9
8		 550,89027
555,42010
554,84947
552,20053		 43
24
43
75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
15
16
16		 21
18
19
16		 547,69436
550,88113
552,72452
550,07491		 113
122
98
156
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
13
14
16		 18
16
17
16		 544,0313
545,60719
549,27495
546,19564		 281
386
297
383
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 17
15
15
16		 20
18
18
16		 538,55385
541,61792
546,76259
542,60521		 708
758
495
693
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
5
4
4		 8
6
5
4		 537,68143
543,48383
553,54055
545,63926		 809
550
69
430
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
4
4
4		 7
5
5
4		 535,0608
537,27415
548,88020
542,91981		 1.137
1.234
316
660
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
9
10
14		 14
12
13
14		 534,45394
535,83881
542,01260
536,47553		 1.226
1.391
1.151
1.658
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
3
4
5		 8
5
6
5		 529,37012
535,63930
544,30396
543,86616		 2.045
1.419
796
571
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
8		 7
6
6
8		 529,36121
530,85631
541,32989
534,30007		 2.047
2.140
1.259
2.098
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 33
33
42
42		 33
33
42
42		 529,31192
526,63166
528,07218
528,76167		 2.055
2.887
4.781
3.455
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
6
6
6		 9
7
7
6		 515,29
528,54970
536,66923
528,91414		 5.442
2.544
2.218
3.406
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 20


 493,73277


 14.086
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 20


 484,39251


 19.557
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20


 20


 480,19262


 22.169
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
6
6
22		 8
6
6
22		 469,1985
466,60805
498,53247
473,37959		 30.038
27.337
19.555
36.961
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
4
4
 20
4
4
 457,87757
508,19306
518,61147
 39.189
7.572
8.541
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 39
39
44
45		 41
41
45
45		 428,00503
408,11780
437,11299
440,77600		 67.424
74.288
70.184
64.889
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
8
8		 6
6
8
8		 416,89691
485,07840
494,01573
408,04542		 79.501
17.105
22.528
97.259
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 63
95
101
92		 63
95
101
92		 408,90567
401,35582
458,42148
453,48683		 88.377
81.212
50.685
53.530
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 21
10
12
12		 21
10
12
12		 402,06354
418,14910
486,14317
472,29087		 96.437
64.663
27.959
37.782
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
9
11		 8
8
9
11		 385,92624
452,99971
486,57942
429,12430		 116.919
36.423
27.637
75.693
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 63
95
103
93		 63
95
103
93		 375,40276
404,61231
479,61271
485,72024		 131.607
77.845
32.917
27.405
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 23
22
25
23		 23
22
25
23		 370,68013
381,11524
405,42666
407,90713		 138.563
103.928
104.024
97.422
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 32
61
65
82		 32
61
65
82		 367,26728
320,97455
403,82741
384,77530		 143.885
206.137
105.973
124.222
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 59
88
94
93		 59
88
94
93		 336,7515
314,16806
413,84992
415,14159		 201.956
223.399
94.258
89.629
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 3
3
3
3		 283,32756
464,79235
480,59006
453,36483		 378.663
28.506
32.152
53.639
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarih
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
2
2
4		 4
3
3
4		 494,56383
526,01660
522,81426
503,67772		 64
43
39
169

Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
9
10
11		 14
11
13
11		 482,53512
520,30968
505,63980
497,30340		 126
65
138
259
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3
2
2
3		 4
3
3
3		 476,40601
520,08099
512,89054
499,92336		 182
67
77
216
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
9		 7
7
9
9		 359,7468
389,62886
378,47203
395,22665		 41.308
45.969
46.766
27.178
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 356,81475


 45.857
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 47
59
71
62		 47
59
71
62		 290,43697
313,50588
292,99908
336,08912		 306.562
306.804
400.179
157.974
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
6
8
12		 8
6
8
12		 283,01665
437,60060
418,63438
406,67777		 360.704
6.237
9.442
17.421
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 19
16
16
19		 22
19
20
19		 527,39628
527,81326
537,57286
526,15741		 69
94
82
200
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 23
21
21
24		 27
25
25
24		 517,80171
513,53934
531,08774
522,05334		 165
277
172
286
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 21
18
18
20		 25
22
22
20		 510,7839
504,59636
527,16858
530,68457		 253
473
239
132
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
10
12
15		 15
13
15
15		 503,20504
497,91293
524,47182
516,72888		 398
651
302
436
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 13
11
13
15		 15
14
16
15		 493,81997
498,66994
518,80541
509,33219		 624
630
433
715
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
2
2
4		 5
3
3
4		 493,6097
497,41116
531,44107
515,94960		 631
670
163
455
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Felsefe
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
8		 7
7
7
8		 477,24689
468,79670
511,91328
499,52195		 1.234
2.083
643
1.205
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 444,39185


 4.210
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 442,05774


 4.656
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 429,63186


 8.290
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 391,35508


 40.701
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10


 10


 383,3611


 52.365
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 92
122
124
116		 92
122
124
116		 358,10445
351,90367
382,62894
394,40539		 103.861
121.086
76.301
67.710
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 8
8
12
14		 8
8
12
14		 336,38447
385,35722
425,92966
427,75536		 168.867
53.440
15.646
19.664
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 114
139
141
134		 114
139
141
134		 325,97843
326,20099
340,76749
351,72700		 209.597
207.479
194.493
170.963
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 46
76
85
85		 46
76
85
85		 307,01155
302,92712
317,54605
323,73544		 304.630
330.579
302.435
277.492
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
105
112
109		 80
105
112
109		 305,2188
318,90142
328,25342
342,50833		 315.106
240.579
248.006
201.163
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 41
71
82
85		 41
71
82
85		 299,72111
304,35656
311,29151
317,88437		 350.170
321.549
338.508
306.008
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2
2
2
2		 2
2
2
2		 221,49209
379,42994
413,36966
417,85077		 1.140.114
62.608
27.335
30.134
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 4
4
4
3		 526,13015
527,78573
536,96026
536,38093		 209
389
279
215
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 3
3
3
3		 3
3
3
3		 459,32714
466,68102
485,97658
467,74522		 5.004
5.540
4.226
6.211
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 12
12
12
12		 174,85238
389,51224
388,41151
382,45273		 137.485
28.878
33.174
30.123
Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

GÜNCEL YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA