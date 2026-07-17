Koç Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile Koç Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

4 Yıllık Bölümler
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
7
8
|8
8
9
8
|550,89027
555,42010
554,84947
552,20053
|43
24
43
75
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
15
16
16
|21
18
19
16
|547,69436
550,88113
552,72452
550,07491
|113
122
98
156
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
13
14
16
|18
16
17
16
|544,0313
545,60719
549,27495
546,19564
|281
386
297
383
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|17
15
15
16
|20
18
18
16
|538,55385
541,61792
546,76259
542,60521
|708
758
495
693
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
5
4
4
|8
6
5
4
|537,68143
543,48383
553,54055
545,63926
|809
550
69
430
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Matematik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
4
4
4
|7
5
5
4
|535,0608
537,27415
548,88020
542,91981
|1.137
1.234
316
660
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
9
10
14
|14
12
13
14
|534,45394
535,83881
542,01260
536,47553
|1.226
1.391
1.151
1.658
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
3
4
5
|8
5
6
5
|529,37012
535,63930
544,30396
543,86616
|2.045
1.419
796
571
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
8
|7
6
6
8
|529,36121
530,85631
541,32989
534,30007
|2.047
2.140
1.259
2.098
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|33
33
42
42
|33
33
42
42
|529,31192
526,63166
528,07218
528,76167
|2.055
2.887
4.781
3.455
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kimya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
6
6
6
|9
7
7
6
|515,29
528,54970
536,66923
528,91414
|5.442
2.544
2.218
3.406
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|20
—
—
—
|493,73277
—
—
—
|14.086
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|20
—
—
—
|484,39251
—
—
—
|19.557
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|20
—
—
—
|480,19262
—
—
—
|22.169
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
6
6
22
|8
6
6
22
|469,1985
466,60805
498,53247
473,37959
|30.038
27.337
19.555
36.961
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
4
4
—
|20
4
4
—
|457,87757
508,19306
518,61147
—
|39.189
7.572
8.541
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|39
39
44
45
|41
41
45
45
|428,00503
408,11780
437,11299
440,77600
|67.424
74.288
70.184
64.889
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
8
8
|6
6
8
8
|416,89691
485,07840
494,01573
408,04542
|79.501
17.105
22.528
97.259
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|63
95
101
92
|63
95
101
92
|408,90567
401,35582
458,42148
453,48683
|88.377
81.212
50.685
53.530
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|21
10
12
12
|21
10
12
12
|402,06354
418,14910
486,14317
472,29087
|96.437
64.663
27.959
37.782
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Matematik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
9
11
|8
8
9
11
|385,92624
452,99971
486,57942
429,12430
|116.919
36.423
27.637
75.693
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|63
95
103
93
|63
95
103
93
|375,40276
404,61231
479,61271
485,72024
|131.607
77.845
32.917
27.405
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|23
22
25
23
|23
22
25
23
|370,68013
381,11524
405,42666
407,90713
|138.563
103.928
104.024
97.422
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|32
61
65
82
|32
61
65
82
|367,26728
320,97455
403,82741
384,77530
|143.885
206.137
105.973
124.222
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|59
88
94
93
|59
88
94
93
|336,7515
314,16806
413,84992
415,14159
|201.956
223.399
94.258
89.629
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Kimya
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|3
3
3
3
|283,32756
464,79235
480,59006
453,36483
|378.663
28.506
32.152
53.639
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarih
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
2
2
4
|4
3
3
4
|494,56383
526,01660
522,81426
503,67772
|64
43
39
169
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
9
10
11
|14
11
13
11
|482,53512
520,30968
505,63980
497,30340
|126
65
138
259
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3
2
2
3
|4
3
3
3
|476,40601
520,08099
512,89054
499,92336
|182
67
77
216
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Arkeoloji ve Sanat Tarihi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
9
|7
7
9
9
|359,7468
389,62886
378,47203
395,22665
|41.308
45.969
46.766
27.178
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|356,81475
—
—
—
|45.857
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Medya ve Görsel Sanatlar
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|47
59
71
62
|47
59
71
62
|290,43697
313,50588
292,99908
336,08912
|306.562
306.804
400.179
157.974
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tarih
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
6
8
12
|8
6
8
12
|283,01665
437,60060
418,63438
406,67777
|360.704
6.237
9.442
17.421
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|19
16
16
19
|22
19
20
19
|527,39628
527,81326
537,57286
526,15741
|69
94
82
200
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|23
21
21
24
|27
25
25
24
|517,80171
513,53934
531,08774
522,05334
|165
277
172
286
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|21
18
18
20
|25
22
22
20
|510,7839
504,59636
527,16858
530,68457
|253
473
239
132
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
10
12
15
|15
13
15
15
|503,20504
497,91293
524,47182
516,72888
|398
651
302
436
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|13
11
13
15
|15
14
16
15
|493,81997
498,66994
518,80541
509,33219
|624
630
433
715
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sosyoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
2
2
4
|5
3
3
4
|493,6097
497,41116
531,44107
515,94960
|631
670
163
455
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Felsefe
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
8
|7
7
7
8
|477,24689
468,79670
511,91328
499,52195
|1.234
2.083
643
1.205
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|444,39185
—
—
—
|4.210
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|442,05774
—
—
—
|4.656
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|429,63186
—
—
—
|8.290
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|391,35508
—
—
—
|40.701
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
—
—
—
|10
—
—
—
|383,3611
—
—
—
|52.365
…
—
—
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hukuk
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|92
122
124
116
|92
122
124
116
|358,10445
351,90367
382,62894
394,40539
|103.861
121.086
76.301
67.710
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sosyoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|8
8
12
14
|8
8
12
14
|336,38447
385,35722
425,92966
427,75536
|168.867
53.440
15.646
19.664
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|114
139
141
134
|114
139
141
134
|325,97843
326,20099
340,76749
351,72700
|209.597
207.479
194.493
170.963
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|46
76
85
85
|46
76
85
85
|307,01155
302,92712
317,54605
323,73544
|304.630
330.579
302.435
277.492
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Ekonomi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
105
112
109
|80
105
112
109
|305,2188
318,90142
328,25342
342,50833
|315.106
240.579
248.006
201.163
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|41
71
82
85
|41
71
82
85
|299,72111
304,35656
311,29151
317,88437
|350.170
321.549
338.508
306.008
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Felsefe
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2
2
2
2
|2
2
2
2
|221,49209
379,42994
413,36966
417,85077
|1.140.114
62.608
27.335
30.134
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|4
4
4
3
|526,13015
527,78573
536,96026
536,38093
|209
389
279
215
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|3
3
3
3
|3
3
3
3
|459,32714
466,68102
485,97658
467,74522
|5.004
5.540
4.226
6.211
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|12
12
12
12
|174,85238
389,51224
388,41151
382,45273
|137.485
28.878
33.174
30.123