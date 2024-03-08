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Haberler Fotohaber Kocaeli iftar vakti 2024: 11 Mart Kocaeli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:05

Kocaeli iftar vakti 2024: 11 Mart Kocaeli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Kocaeli iftar vakti 2024 Ramazan İmsakiye ile belli oldu. On bir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı geldi çattı. 'Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan üstündür' anlayışı ile oruç ibadetini yerine getirecek olan İslam alemi, 10 Nisan'da bayrama ulaşacak. Kocaeli sahur vakti saat kaçta, ne zaman soruları yanıt aramaya başladı. İl il iftar vakti, sahur ve imsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, Ramazan'ın ilk günü Kocaeli (İzmit) iftar vakti saat kaçta? İşte, Diyanet ile 11 Mart Kocaeli İmsakiye 2024 takvimi…

Kocaeli iftar vakti 2024: 11 Mart Kocaeli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Kocaeli sahur vakti saat kaçta, ne zaman soruları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran on bir ayın sultanı gelip çattı. İslam alemi, Ramazan ayının ilk günü için iftar vakti, imsak ve sahur saatleri hakkında araştırmalara başladı. Kocaeli (İzmit) sahur vakti ve iftar saati 30 gün boyunca gündemde olacak. Peki, Kocaeli iftar vakti saat kaçta, akşam ezanı ne zaman, kaç saat kaldı? İşte, Diyanet İşleri ile Ramazan Kocaeli İmsakiye 2024…

Kocaeli iftar vakti 2024: 11 Mart Kocaeli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KOCAELİ'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Kocaeli İftar Vakti: 19:09

Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:47

Kocaeli Teravih Namazı Vakti: 20:28

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Kocaeli İftar Vakti: 19:10

Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

Kocaeli Teravih Namazı Vakti: 20:29

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Kocaeli İftar Vakti: 19:11

Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:44

Kocaeli Teravih Namazı Vakti: 20:30

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Kocaeli iftar vakti 2024: 11 Mart Kocaeli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Kocaeli iftar vakti 2024: 11 Mart Kocaeli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Kocaeli iftar vakti 2024: 11 Mart Kocaeli İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

KOCAELİ HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Gebze İLYASBEY C.
Kandıra AKÇAKOCA C.
İzmit ZİNCİRLİ KUYU C
Başiskele DÖNGEL MH.MERKEZ C.
Başiskele HACI HASAN CEYHAN C.
Derince MAKASBAŞI C.
Kartepe SUADİYE MRK.C.
Körfez ÇARŞI C.
Gebze HACI ÖMER YALIZ C.
Kartepe MERKEZ C.
Kartepe MERKEZ C.
Darıca SIRASÖĞÜTLER MH.İRFANİYE C.
Darıca SIRASÖĞÜTLER MH.İRFANİYE C.
Karamürsel KAYACIK MH.C.
Gölcük ORTA C.
Başiskele AKSA C.
Gölcük HACI FATMA KAHRAMAN C.
Gebze HIZIR ALİ HİCRET C.
İzmit YEŞİLOVA MH.BEYAZIT C.
Başiskele YUVACIK FATİH C.
Kartepe KÖSEKÖY İSTASYON TEPECİK C.
Başiskele FATİH C.
İzmit FEVZİYE C.
İzmit MEHMET ALİ PAŞA MERKEZ YENİ C.
Gebze GÜZELLER MH.C.
Gebze MOLLAFENARİ MERKEZ C.
Körfez BAĞDAT C.
Derince YILDIZ C.
Gebze HACI OSMAN NURU C.
Kartepe SEYYİDE AİŞE HATUN C.
İzmit BAÇ ÇINARLI C.
SON DAKİKA