Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Kocaeli Üniversitesini tercih edecek binlerce öğrenci adayı için heyecanlı süreç başlayacak. Sanayi ve teknolojinin merkezinde yer alan KOÜ'nün lisans ve önlisans bölümlerine ait en son yerleştirme istatistikleri, doğru bir üniversite tercihi yapabilmeniz için oldukça önem arz ediyor.