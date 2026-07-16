Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler

4 Yıllık Bölümler (Lisans):
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|260
260
260
260
|267
267
267
267
|497,90807
493,27109
509,41790
507,23830
|12.009
13.176
13.058
13.061
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
77
77
75
|41
79
79
77
|471,00704
458,30181
480,23768
480,32225
|28.653
32.790
32.418
31.511
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|95
95
90
90
|98
98
93
93
|442,1879
443,37099
480,93701
471,84838
|53.428
43.512
31.882
38.162
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|436,54383
—
—
—
|58.840
…
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|431,82255
399,22189
417,14242
402,11598
|63.563
83.473
90.656
103.697
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|429,40409
413,31497
447,40861
439,61011
|66.079
69.250
60.587
65.945
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
72
62
62
|426,38972
423,89505
464,51888
456,53742
|69.164
59.633
45.317
50.908
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
55
50
50
|41
57
52
52
|423,09505
385,50599
400,08227
374,55980
|72.680
98.683
110.557
137.779
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|418,50837
402,44624
428,18615
416,31547
|77.708
80.082
79.061
88.431
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
115
110
110
|103
118
113
113
|418,09623
391,93752
417,23905
401,53514
|78.153
91.307
90.571
104.371
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|413,47525
386,71122
410,53728
388,66986
|83.296
97.286
98.111
119.358
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|408,11897
390,27767
426,30039
417,68571
|89.236
93.168
80.981
87.068
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|32
32
—
—
|407,10528
396,41070
—
—
|90.398
86.379
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
95
90
90
|62
98
93
93
|401,24149
371,80624
399,23974
383,70654
|97.467
115.609
111.627
125.546
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
56
56
|72
72
58
58
|396,6913
385,76744
422,24219
405,77021
|102.957
98.379
85.277
99.739
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|61
61
56
56
|63
63
58
58
|384,87618
359,25970
383,00645
364,09671
|118.331
133.256
133.286
152.884
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|96
96
95
93
|383,16843
355,45109
375,52715
371,39162
|120.662
139.195
144.234
142.126
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|373,74049
345,28266
363,56264
336,46133
|134.039
156.139
163.564
201.736
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
100
100
|72
82
103
103
|368,20611
349,72719
375,56796
368,13726
|142.400
148.577
144.165
146.905
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|359,24004
331,55351
354,46704
326,33456
|157.211
182.309
180.001
223.548
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
45
45
45
|52
47
47
47
|352,55011
328,70134
358,56434
346,00669
|169.409
188.544
172.305
183.156
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
80
80
|52
62
82
82
|351,59511
318,66319
328,96234
312,04068
|171.212
211.803
236.711
258.779
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|84
91
84
82
|342,89171
315,84284
335,33144
330,08604
|188.513
219.002
220.883
215.183
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
70
70
|63
64
73
72
|332,65148
310,43197
332,55517
309,75293
|211.473
233.686
227.601
265.059
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
40
40
|21
21
25
27
|328,24584
296,87815
Dolmadı
Dolmadı
|222.159
275.671
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
14
14
|20
20
15
15
|327,32322
308,63795
340,21621
325,05507
|224.551
238.639
209.455
226.452
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
54
73
72
|324,47558
299,11203
308,89406
294,23110
|232.009
267.975
295.831
312.102
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|46
54
70
70
|50
58
74
72
|323,48873
305,55391
327,33075
317,62211
|234.729
247.588
240.940
244.417
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
60
|31
31
18
16
|321,10605
292,64425
Dolmadı
Dolmadı
|241.202
290.593
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
32
52
52
|317,63983
Dolmadı
415,31145
417,74554
|250.894
Dolmadı
92.646
87.010
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
11
11
11
|6
12
12
12
|313,98325
290,84601
310,66214
301,83437
|261.789
297.295
289.865
287.903
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Otomotiv Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|19
19
14
14
|20
20
15
15
|312,51483
291,28180
309,61081
301,35047
|266.313
295.545
293.353
289.441
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|42
42
53
52
|297,71783
280,93199
295,60452
283,41816
|317.316
338.099
344.806
350.513
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
31
31
31
|295,54926
276,89291
297,23208
273,62617
|325.549
356.770
338.294
390.884
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|289,04836
273,09088
282,64740
275,64392
|352.504
375.658
402.008
382.014
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
30
|42
42
42
31
|268,50682
251,41590
258,44145
253,10157
|459.018
519.084
545.096
500.485
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
50
50
50
|10
15
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
324,34148
318,29579
|Dolmadı
Dolmadı
248.980
242.756
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Elektrik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
62
60
|44
52
64
62
|383,83251
417,03907
403,86913
401,94526
|16.217
16.102
18.210
21.021
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
52
52
52
|364,94513
402,98487
391,42663
387,83058
|34.213
28.540
29.592
35.381
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|354,63003
378,88180
366,89661
367,89447
|49.482
64.810
67.777
66.970
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|91
91
84
82
|335,51731
354,10596
348,08855
344,02127
|92.273
126.713
115.812
129.485
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|334,56561
369,08206
344,73167
343,41556
|94.994
85.770
126.586
131.556
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|334,28482
362,95412
334,69162
327,74064
|95.808
101.082
162.707
193.171
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|332,01374
338,83433
330,13908
332,57758
|102.466
181.455
181.429
172.082
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|331,05119
342,04970
332,32977
336,70903
|105.546
168.667
172.312
155.640
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
83
82
|322,95538
329,15885
320,68929
321,97467
|133.514
223.851
225.613
220.701
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|320,00163
320,86295
310,76085
314,15171
|145.125
265.381
279.749
263.102
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|108
108
108
108
|114
114
114
111
|313,05929
343,60796
327,72983
341,26464
|175.482
162.546
191.976
139.059
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|12
12
12
12
|13
13
13
12
|300,84152
337,68616
310,94595
312,17265
|240.092
186.219
278.663
274.627
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|120
280
280
280
|123
287
287
287
|417,87983
404,42743
419,88043
419,82169
|14.522
29.773
20.567
27.712
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|47
52
62
52
|367,95206
363,87014
376,30641
376,16047
|81.133
92.051
90.127
106.000
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
72
72
|357,69629
357,63060
368,21067
369,01013
|104.910
106.517
109.033
123.104
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|352,44668
337,70599
334,82540
331,35726
|118.488
163.493
218.419
244.039
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|74
101
94
93
|333,58608
315,18443
311,81960
305,25603
|178.976
259.291
335.401
376.380
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|328,84469
309,03404
310,86379
309,95874
|197.551
293.462
340.997
348.640
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
90
80
80
|74
96
82
82
|327,34988
305,22732
303,12013
299,98026
|203.749
316.268
390.979
410.098
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
95
90
90
|68
101
93
93
|323,6491
305,67316
309,16951
306,93352
|219.586
313.560
351.499
366.287
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|64
96
84
82
|317,06234
305,17784
312,59214
312,98352
|250.401
316.583
330.825
331.673
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
90
80
80
|42
96
84
82
|315,06142
290,36712
283,37345
282,86355
|260.418
419.449
542.642
537.813
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
75
70
70
|32
79
74
72
|308,27023
296,11398
304,75966
312,34113
|297.307
376.539
379.913
335.204
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
41
41
|286,18153
272,04098
269,50590
268,38200
|448.985
581.213
671.240
671.295
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|37
42
54
52
|275,53701
268,85970
265,63818
263,16964
|540.587
613.569
710.919
725.736
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|273,36244
—
—
—
|560.719
…
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|272,26727
267,64680
268,62511
265,67373
|571.042
626.085
680.141
699.357
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
72
72
|432,93866
433,50613
429,60145
426,97886
|10.415
12.868
16.996
15.176
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|83
84
84
82
|408,07495
410,03311
413,44172
405,03240
|18.539
20.634
22.910
22.103
2 Yıllık Bölümler (Ön Lisans)
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|366,83122
360,68138
—
—
|301.921
350.329
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
65
65
65
|361,67785
362,12099
359,04189
352,13678
|329.008
342.751
369.270
382.731
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
65
65
65
|45
65
65
65
|361,57687
350,3622
351,99439
350,13006
|329.604
409.874
411.744
394.156
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
62
61
|360,68427
346,48743
337,33971
333,17471
|334.488
434.955
515.455
503.180
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|355,14137
355,08356
362,64994
354,73609
|366.208
381.248
349.087
368.495
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|346,97881
337,90599
329,9494
313,37757
|417.711
496.366
575.835
665.946
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
71
|346,69651
337,18494
331,24052
325,21512
|419.618
501.868
564.953
563.284
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
50
50
|343,54566
334,04953
329,56637
323,31235
|440.925
526.409
579.104
578.570
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
—
—
|35
70
—
—
|342,67242
313,07427
313,29898
—
|447.242
727.417
733.723
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
—
—
|35
80
—
—
|340,6428
312,92714
309,74061
—
|461.903
729.083
771.430
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
67
66
66
|333,52803
318,74157
311,08018
305,8867
|516.137
667.256
757.051
738.587
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
71
71
|330,84141
317,93736
310,20471
304,33379
|538.147
675.446
766.449
754.716
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
61
60
61
|328,85891
321,3601
316,5482
312,43336
|554.954
640.856
700.125
674.562
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
51
51
|328,27791
315,28839
301,68862
293,81401
|559.887
703.386
862.449
869.820
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
67
67
67
|324,22132
314,53848
307,07932
305,20425
|595.821
711.502
800.773
745.669
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
72
72
72
|321,9063
304,1672
294,52775
293,98985
|617.283
830.589
949.694
867.811
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|55
56
57
56
|319,61079
302,54894
288,26486
285,01886
|638.991
850.538
1.030.937
976.496
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
71
72
72
|318,00252
291,89353
279,522
279,20845
|654.439
990.729
1.151.277
1.052.723
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Podoloji
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
50
52
52
|316,62833
314,29443
309,543
309,16858
|668.040
714.148
773.536
705.783
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
—
—
|62
61
—
—
|316,00137
306,54075
298,70309
—
|674.345
801.989
898.096
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
61
62
|315,99206
301,8792
296,16115
288,70018
|674.446
858.605
929.391
930.646
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
62
62
62
|315,9646
303,64088
288,06969
288,75621
|674.748
837.047
1.033.500
929.941
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
—
—
|36
62
—
—
|315,95032
289,5692
278,29713
—
|674.872
1.023.149
1.168.738
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
—
—
|52
77
—
—
|315,24519
Dolmadı
—
—
|681.961
Dolmadı
—
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|İş ve Uğraşı Terapisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|314,1981
309,63197
303,69022
298,22306
|692.600
765.925
839.250
820.055
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|140
140
140
140
|143
144
143
143
|309,82968
312,37611
332,98226
323,08684
|738.988
734.975
550.493
580.410
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
—
—
|70
72
—
—
|309,47338
308,07079
307,03002
—
|742.839
784.042
801.344
—
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|90
120
120
120
|92
122
122
123
|309,38283
295,0031
283,87968
283,54089
|743.870
948.564
1.090.371
995.595
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|307,54785
292,48733
273,64349
272,70229
|764.165
982.471
1.236.064
1.143.713
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|306,9569
292,83688
279,74403
277,16473
|770.699
977.756
1.148.085
1.080.671
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|40
82
82
82
|305,48783
273,78444
255,12131
256,82886
|787.209
1.258.475
1.527.552
1.392.314
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|304,3636
295,25729
283,24484
275,45779
|800.071
945.263
1.099.136
1.104.366
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|304,35134
293,14358
283,33718
282,2328
|800.230
973.585
1.097.878
1.012.425
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
60
60
60
|21
62
62
62
|303,2019
272,51749
257,69171
252,20051
|813.523
1.278.307
1.485.023
1.473.019
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
82
81
|302,17627
296,27564
285,15946
280,79676
|825.549
931.552
1.072.732
1.031.503
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)