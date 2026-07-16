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Haberler Fotohaber Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler
Giriş Tarihi: 16.07.2026 21:46 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 21:49

Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler

Kocaeli Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK Atlas verileriyle takip ediliyor. 2026 YKS tercih döneminde adayların en çok araştırdığı KOÜ 2 ve 4 yıllık bölümlerin güncel puanları, kontenjanları ve sıralamaları yayında. Uzmanlar doğru listeyi oluşturmak için tabloların önemine dikkat çekiyor.

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Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Kocaeli Üniversitesini tercih edecek binlerce öğrenci adayı için heyecanlı süreç başlayacak. Sanayi ve teknolojinin merkezinde yer alan KOÜ'nün lisans ve önlisans bölümlerine ait en son yerleştirme istatistikleri, doğru bir üniversite tercihi yapabilmeniz için oldukça önem arz ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

4 Yıllık Bölümler (Lisans):

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 260
260
260
260		 267
267
267
267		 497,90807
493,27109
509,41790
507,23830		 12.009
13.176
13.058
13.061
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
77
77
75		 41
79
79
77		 471,00704
458,30181
480,23768
480,32225		 28.653
32.790
32.418
31.511
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 95
95
90
90		 98
98
93
93		 442,1879
443,37099
480,93701
471,84838		 53.428
43.512
31.882
38.162
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 436,54383


 58.840
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 431,82255
399,22189
417,14242
402,11598		 63.563
83.473
90.656
103.697
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 429,40409
413,31497
447,40861
439,61011		 66.079
69.250
60.587
65.945
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
72
62
62		 426,38972
423,89505
464,51888
456,53742		 69.164
59.633
45.317
50.908
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Havacılık Elektrik ve Elektroniği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
55
50
50		 41
57
52
52		 423,09505
385,50599
400,08227
374,55980		 72.680
98.683
110.557
137.779
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 418,50837
402,44624
428,18615
416,31547		 77.708
80.082
79.061
88.431
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
115
110
110		 103
118
113
113		 418,09623
391,93752
417,23905
401,53514		 78.153
91.307
90.571
104.371
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 413,47525
386,71122
410,53728
388,66986		 83.296
97.286
98.111
119.358
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 408,11897
390,27767
426,30039
417,68571		 89.236
93.168
80.981
87.068
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 32
32

 407,10528
396,41070

 90.398
86.379
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
95
90
90		 62
98
93
93		 401,24149
371,80624
399,23974
383,70654		 97.467
115.609
111.627
125.546
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
56
56		 72
72
58
58		 396,6913
385,76744
422,24219
405,77021		 102.957
98.379
85.277
99.739
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 61
61
56
56		 63
63
58
58		 384,87618
359,25970
383,00645
364,09671		 118.331
133.256
133.286
152.884
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 96
96
95
93		 383,16843
355,45109
375,52715
371,39162		 120.662
139.195
144.234
142.126
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 373,74049
345,28266
363,56264
336,46133		 134.039
156.139
163.564
201.736
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
100
100		 72
82
103
103		 368,20611
349,72719
375,56796
368,13726		 142.400
148.577
144.165
146.905
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 359,24004
331,55351
354,46704
326,33456		 157.211
182.309
180.001
223.548
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
45
45
45		 52
47
47
47		 352,55011
328,70134
358,56434
346,00669		 169.409
188.544
172.305
183.156
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
80
80		 52
62
82
82		 351,59511
318,66319
328,96234
312,04068		 171.212
211.803
236.711
258.779
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 84
91
84
82		 342,89171
315,84284
335,33144
330,08604		 188.513
219.002
220.883
215.183
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
70
70		 63
64
73
72		 332,65148
310,43197
332,55517
309,75293		 211.473
233.686
227.601
265.059
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
40
40		 21
21
25
27		 328,24584
296,87815
Dolmadı
Dolmadı		 222.159
275.671
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
14
14		 20
20
15
15		 327,32322
308,63795
340,21621
325,05507		 224.551
238.639
209.455
226.452
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
54
73
72		 324,47558
299,11203
308,89406
294,23110		 232.009
267.975
295.831
312.102
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 46
54
70
70		 50
58
74
72		 323,48873
305,55391
327,33075
317,62211		 234.729
247.588
240.940
244.417
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
60		 31
31
18
16		 321,10605
292,64425
Dolmadı
Dolmadı		 241.202
290.593
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
32
52
52		 317,63983
Dolmadı
415,31145
417,74554		 250.894
Dolmadı
92.646
87.010
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
11
11
11		 6
12
12
12		 313,98325
290,84601
310,66214
301,83437		 261.789
297.295
289.865
287.903
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Otomotiv Mühendisliği
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 19
19
14
14		 20
20
15
15		 312,51483
291,28180
309,61081
301,35047		 266.313
295.545
293.353
289.441
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 42
42
53
52		 297,71783
280,93199
295,60452
283,41816		 317.316
338.099
344.806
350.513
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
31
31
31		 295,54926
276,89291
297,23208
273,62617		 325.549
356.770
338.294
390.884
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 289,04836
273,09088
282,64740
275,64392		 352.504
375.658
402.008
382.014
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
30		 42
42
42
31		 268,50682
251,41590
258,44145
253,10157		 459.018
519.084
545.096
500.485
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
50
50
50		 10
15
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
324,34148
318,29579		 Dolmadı
Dolmadı
248.980
242.756
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Elektrik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
62
60		 44
52
64
62		 383,83251
417,03907
403,86913
401,94526		 16.217
16.102
18.210
21.021
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
52
52
52		 364,94513
402,98487
391,42663
387,83058		 34.213
28.540
29.592
35.381
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 354,63003
378,88180
366,89661
367,89447		 49.482
64.810
67.777
66.970
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 91
91
84
82		 335,51731
354,10596
348,08855
344,02127		 92.273
126.713
115.812
129.485
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 334,56561
369,08206
344,73167
343,41556		 94.994
85.770
126.586
131.556
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 334,28482
362,95412
334,69162
327,74064		 95.808
101.082
162.707
193.171
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 332,01374
338,83433
330,13908
332,57758		 102.466
181.455
181.429
172.082
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 331,05119
342,04970
332,32977
336,70903		 105.546
168.667
172.312
155.640
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
83
82		 322,95538
329,15885
320,68929
321,97467		 133.514
223.851
225.613
220.701
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 320,00163
320,86295
310,76085
314,15171		 145.125
265.381
279.749
263.102
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 108
108
108
108		 114
114
114
111		 313,05929
343,60796
327,72983
341,26464		 175.482
162.546
191.976
139.059
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 12
12
12
12		 13
13
13
12		 300,84152
337,68616
310,94595
312,17265		 240.092
186.219
278.663
274.627
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 120
280
280
280		 123
287
287
287		 417,87983
404,42743
419,88043
419,82169		 14.522
29.773
20.567
27.712
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 47
52
62
52		 367,95206
363,87014
376,30641
376,16047		 81.133
92.051
90.127
106.000
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
72
72		 357,69629
357,63060
368,21067
369,01013		 104.910
106.517
109.033
123.104
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 352,44668
337,70599
334,82540
331,35726		 118.488
163.493
218.419
244.039
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 74
101
94
93		 333,58608
315,18443
311,81960
305,25603		 178.976
259.291
335.401
376.380
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 328,84469
309,03404
310,86379
309,95874		 197.551
293.462
340.997
348.640
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
90
80
80		 74
96
82
82		 327,34988
305,22732
303,12013
299,98026		 203.749
316.268
390.979
410.098
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
95
90
90		 68
101
93
93		 323,6491
305,67316
309,16951
306,93352		 219.586
313.560
351.499
366.287
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 64
96
84
82		 317,06234
305,17784
312,59214
312,98352		 250.401
316.583
330.825
331.673
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
90
80
80		 42
96
84
82		 315,06142
290,36712
283,37345
282,86355		 260.418
419.449
542.642
537.813
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
75
70
70		 32
79
74
72		 308,27023
296,11398
304,75966
312,34113		 297.307
376.539
379.913
335.204
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
41
41		 286,18153
272,04098
269,50590
268,38200		 448.985
581.213
671.240
671.295
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 37
42
54
52		 275,53701
268,85970
265,63818
263,16964		 540.587
613.569
710.919
725.736
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 273,36244


 560.719
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 272,26727
267,64680
268,62511
265,67373		 571.042
626.085
680.141
699.357
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
72
72		 432,93866
433,50613
429,60145
426,97886		 10.415
12.868
16.996
15.176
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 83
84
84
82		 408,07495
410,03311
413,44172
405,03240		 18.539
20.634
22.910
22.103
Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile KOÜ 2-4 Yıllık Bölümler

2 Yıllık Bölümler (Ön Lisans)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Robotik ve Yapay Zeka
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 366,83122
360,68138

 301.921
350.329
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
65
65
65		 361,67785
362,12099
359,04189
352,13678		 329.008
342.751
369.270
382.731
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
65
65
65		 45
65
65
65		 361,57687
350,3622
351,99439
350,13006		 329.604
409.874
411.744
394.156
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
62
61		 360,68427
346,48743
337,33971
333,17471		 334.488
434.955
515.455
503.180
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 355,14137
355,08356
362,64994
354,73609		 366.208
381.248
349.087
368.495
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 346,97881
337,90599
329,9494
313,37757		 417.711
496.366
575.835
665.946
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
71		 346,69651
337,18494
331,24052
325,21512		 419.618
501.868
564.953
563.284
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
50
50		 343,54566
334,04953
329,56637
323,31235		 440.925
526.409
579.104
578.570
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70

 35
70

 342,67242
313,07427
313,29898
 447.242
727.417
733.723
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80

 35
80

 340,6428
312,92714
309,74061
 461.903
729.083
771.430
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
67
66
66		 333,52803
318,74157
311,08018
305,8867		 516.137
667.256
757.051
738.587
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
71
71		 330,84141
317,93736
310,20471
304,33379		 538.147
675.446
766.449
754.716
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
61
60
61		 328,85891
321,3601
316,5482
312,43336		 554.954
640.856
700.125
674.562
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
51
51		 328,27791
315,28839
301,68862
293,81401		 559.887
703.386
862.449
869.820
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
67
67
67		 324,22132
314,53848
307,07932
305,20425		 595.821
711.502
800.773
745.669
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
72
72
72		 321,9063
304,1672
294,52775
293,98985		 617.283
830.589
949.694
867.811
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 55
56
57
56		 319,61079
302,54894
288,26486
285,01886		 638.991
850.538
1.030.937
976.496
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
71
72
72		 318,00252
291,89353
279,522
279,20845		 654.439
990.729
1.151.277
1.052.723
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Podoloji
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
50
52
52		 316,62833
314,29443
309,543
309,16858		 668.040
714.148
773.536
705.783
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60

 62
61

 316,00137
306,54075
298,70309
 674.345
801.989
898.096
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
61
62		 315,99206
301,8792
296,16115
288,70018		 674.446
858.605
929.391
930.646
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
62
62
62		 315,9646
303,64088
288,06969
288,75621		 674.748
837.047
1.033.500
929.941
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60

 36
62

 315,95032
289,5692
278,29713
 674.872
1.023.149
1.168.738
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75

 52
77

 315,24519
Dolmadı

 681.961
Dolmadı
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 İş ve Uğraşı Terapisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 314,1981
309,63197
303,69022
298,22306		 692.600
765.925
839.250
820.055
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 140
140
140
140		 143
144
143
143		 309,82968
312,37611
332,98226
323,08684		 738.988
734.975
550.493
580.410
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Gemi İnşaatı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70

 70
72

 309,47338
308,07079
307,03002
 742.839
784.042
801.344
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Gölcük Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 90
120
120
120		 92
122
122
123		 309,38283
295,0031
283,87968
283,54089		 743.870
948.564
1.090.371
995.595
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 307,54785
292,48733
273,64349
272,70229		 764.165
982.471
1.236.064
1.143.713
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 306,9569
292,83688
279,74403
277,16473		 770.699
977.756
1.148.085
1.080.671
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 40
82
82
82		 305,48783
273,78444
255,12131
256,82886		 787.209
1.258.475
1.527.552
1.392.314
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 304,3636
295,25729
283,24484
275,45779		 800.071
945.263
1.099.136
1.104.366
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 304,35134
293,14358
283,33718
282,2328		 800.230
973.585
1.097.878
1.012.425
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
60
60
60		 21
62
62
62		 303,2019
272,51749
257,69171
252,20051		 813.523
1.278.307
1.485.023
1.473.019
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
82
81		 302,17627
296,27564
285,15946
280,79676		 825.549
931.552
1.072.732
1.031.503
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İzmit Meslek Yüksekokulu (KOCAELİ) (Devlet)