Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
10:41
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi
Otoyola ve köprü geçiş ücretlerine düzenleme geldi. Son dakika gelişmesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden düzenlendi. Alınan karar sonrası vatandaşlar tarafından "otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte, 5 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri