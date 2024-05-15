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Haberler Fotohaber KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:41

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi

Otoyola ve köprü geçiş ücretlerine düzenleme geldi. Son dakika gelişmesine göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden düzenlendi. Alınan karar sonrası vatandaşlar tarafından "otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?" sorusu araştırılmaya başladı. Peki, otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte, 5 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi

Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan yeni düzenleme paylaşıldı. KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri güncellendi. Karayolları Genel Müdürlüğü yeni ücret düzenlemesini açıkladı. Peki, Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? İşte, köprü ve otoyol geçiş ücretleri bilgisi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ (MAYIS 2024)
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. KGM tarafından ücretlerin düzenlenmesinin ardından, KGM ve YİD kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

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KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
Karayolları Genel Müdürlüğü yeni köprü ve otoyol ücretleri yayınlandı. İşte, yeni köprü ve otoyol ücretleri 2024;

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi
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