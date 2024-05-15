KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 SON DAKİKA: Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar, kaç TL? Yavuz Sultan Selim, Osmangazi

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ (MAYIS 2024)

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. KGM tarafından ücretlerin düzenlenmesinin ardından, KGM ve YİD kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde: