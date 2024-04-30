KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs’ta devam edecek mi?

Koton Mağazacılık bugün halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Koton Mağazacılık halka arz ne zaman, talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?