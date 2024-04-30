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Haberler Fotohaber KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs'ta devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 06:13

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs'ta devam edecek mi?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Halka arz olacak şirketin Koton hisse fiyatı, talep toplama tarihi ve lot miktarı paylaşıldı. Peki, Koton Mağazacılık halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir? Koton halka arz hangi bankalarda var? İşte, detaylar!

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs’ta devam edecek mi?

Koton Mağazacılık bugün halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrasında halka arz takviminde yer alan yeni şirket, ilgililer tarafından araştırılıyor. Lot bilgisi, hisse fiyatı, büyüklüğü, hangi bankalarda olacağı yakından takip ediliyor. Peki, Peki Koton Mağazacılık halka arz ne zaman, talep toplama kaç gün sürecek, kaç lot verir?

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs’ta devam edecek mi?

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA BUGÜN BAŞLIYOR!

Koton 30 Nisan, 2 Mayıs ve 3 Mayıs günlerinde talep toplamaya başlayacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla borsa kapalı olacak.

Koton halka arz hisse fiyatı 30,50 TL olarak belirlendi.

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KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs’ta devam edecek mi?

KOTON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;

  • 2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)
  • 2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)
  • 2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)
  • 3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)
  • 3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)
  • 4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)
  • 4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)
  • 4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)
KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs’ta devam edecek mi?

KOTON HALKA ARZ BİST'TE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koton'un BİST'te ne zaman işlem göreceği henüz bilinmiyor.

Firmaların işlem tarihi, talep toplama süresinden sonra açıklanıyor.

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan!  Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs’ta devam edecek mi?

KOTON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Koton katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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