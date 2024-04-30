Giriş Tarihi: 30.04.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
06:13
KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYOR! 30 Nisan! Koton halka arz sonuçları ne zaman, 1 Mayıs'ta devam edecek mi?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile yeni bir halka arz haberi geldi Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arz haberini duyurdu. Halka arz olacak şirketin Koton hisse fiyatı, talep toplama tarihi ve lot miktarı paylaşıldı. Peki, Koton Mağazacılık halka arz talep toplama ne zaman, kaç lot verir? Koton halka arz hangi bankalarda var? İşte, detaylar!