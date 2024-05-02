Koton (KOTON) borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Koton halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle başlayacak. SPK onayı alan şirket, 30 Nisan-1 ve 2 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 30,50 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket payları bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; Koton Mağazacılık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KOTON borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.