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Haberler Fotohaber Koton (KOTON) borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:54

Koton (KOTON) borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Koton halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım Cuma günü itibarıyla başlayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 30 Nisan-1 ve 2 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiriyor. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemde. 30,50 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; KOTON borsada ne zaman işlem görür? İşte, Koton Mağazacılık halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi son durum…

Koton KOTON borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Koton halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle başlayacak. SPK onayı alan şirket, 30 Nisan-1 ve 2 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. 30,50 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket payları bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; Koton Mağazacılık halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KOTON borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

Koton KOTON borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

KOTON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Koton Mağazacılık talep toplama tarihleri de belli oldu.

Koton halka arzında, 30 Nisan-1- 2 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep toplanacak.

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Koton KOTON borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

KOTON HİSSE FİYATI NE KADAR?

Koton Mağazacılık 30,50 TL fiyatıyla halka arz edildi.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 4,1 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 16,5 olarak belirlendi.

Koton halka arzında toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtımı yapılacak.

Şirket, halka arz gelirinin yüzde 30-40'ını yeni mağaza açılışı ve depo otomasyon yatırımları için, geri kalanını işletme sermayesi için kullanmayı planlıyor.

Koton KOTON borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

KOTON MAĞAZACILIK KAÇ LOT VERİR?

Firma eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtacak.

Koton KOTON borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Olası lot dağıtımı şöyle;

2.1 milyon katılım 55 lot (1677 TL)

2.5 milyon katılım 47 lot (1433 TL)

2.9 milyon katılım 40 lot (1220 TL)

3.3 milyon katılım 35 lot (1067 TL)

3.7 milyon katılım 32 lot (976 TL)

4.1 milyon katılım 29 lot (884 TL)

4.5 milyon katılım 26 lot (793 TL)

4.9 milyon katılım 24 lot (732 TL)

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