Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:54
Koton (KOTON) borsada ne zaman işlem görecek? Koton Mağazacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Koton halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım Cuma günü itibarıyla başlayacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 30 Nisan-1 ve 2 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştiriyor. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Koton halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemde. 30,50 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; KOTON borsada ne zaman işlem görür? İşte, Koton Mağazacılık halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi son durum…