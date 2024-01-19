KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması duyurusu ÖSYM'den geldi. Tercih başvurusu yapmak için hazırlanan adaylar belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ile MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır? İşte, detaylar...