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Haberler Fotohaber KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:48

KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?

KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ile başvurular alınmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvuruda bulunacak adaylar; Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır, şartları neler katılanlar gibi soruları gündeme getirdi. Branş ve kontenjan dağılımı yanı sıra tercih tarihleri de takip ediliyor. İşte, ÖSYM KPSS tercih ekranı...

KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması duyurusu ÖSYM'den geldi. Tercih başvurusu yapmak için hazırlanan adaylar belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ile MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır? İşte, detaylar...

KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?

KPSS 2024/3 TERCİHLERİ BAŞLADI!

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemleri başladı.

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

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KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?

2024/3 KPSS TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu yayında:

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

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