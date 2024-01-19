Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:48
KPSS 2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM ile MEB Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır?
KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ile başvurular alınmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvuruda bulunacak adaylar; Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı tercihi nasıl yapılır, şartları neler katılanlar gibi soruları gündeme getirdi. Branş ve kontenjan dağılımı yanı sıra tercih tarihleri de takip ediliyor. İşte, ÖSYM KPSS tercih ekranı...