KPSS 2024/5 tercih sonuç sorgulama ekranı || ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu çerçevesinde yapılan tercihlerin ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.



Öte yandan geçmiş atamalar baz alındığında sonuçların, Mart ayının ilk iki haftası içinde ilan edilebileceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili yeni ayrıntılar gelince yer vereceğiz.