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Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:05

KPSS 2024/5 tercih sonuç sorgulama ekranı || ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte 21-28 Şubat tarihleri arasında alındı. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından adaylar KPSS 2024/5 tercih sonuçları için ÖSYM'nin açıklamalarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2024/5 tercih sorgulama ekranı ve ayrıntılar

KPSS 2024/5 tercih sonuç sorgulama ekranı || ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/5 tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı için tercihlerini gerçekleştiren adaylar, başvuru sürecinin sona ermesinin ardından KPSS 2024/5 yerleştirme sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/5 tercih sonuç sorgulama ekranı || ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alındı.

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KPSS 2024/5 tercih sonuç sorgulama ekranı || ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu çerçevesinde yapılan tercihlerin ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Öte yandan geçmiş atamalar baz alındığında sonuçların, Mart ayının ilk iki haftası içinde ilan edilebileceği tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili yeni ayrıntılar gelince yer vereceğiz.

KPSS 2024/5 tercih sonuç sorgulama ekranı || ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklayacağı tercih sonuçlarının ardından adaylar, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün talep edeceği evraklarla birlikte işlemlerini tamamlayacak.

KPSS 2024/5 tercih sonuç sorgulama ekranı || ÖSYM Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ataması yapılacak 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 20 (Lisans), Büro Personeli 304 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 40 (Lisans), Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi) 25 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 40 (Lisans), Diyetisyen 250 (Lisans), Ebe 2000 (Lisans), Fizyoterapist 400 (Lisans), Gerontolog 150 (Lisans), Hemşire 13000 (Lisans), Hemşire 2000 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans), Odyolog 30 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 250 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 30 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 30 (Lisans), Mimar 10 (Lisans), Mühendis Bilgisayar 50 (Lisans), Mühendis Biyomedikal 35 (Lisans), Mühendis Elektrik/Elektronik 10 (Lisans), Mühendis Harita 2 (Lisans), Mühendis İnşaat 30 (Lisans), Mühendis Jeofizik 3 (Lisans), Mühendis Makina 10 (Lisans), Şehir Plancısı 1 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 300 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 40 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş 150 (Ön Lisans)

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