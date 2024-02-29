KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/5 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı 27 bin personel istihdam edecek. Bu amaç doğrultusunda KPSS tercihleri 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru sürecinin sona ermesi ardından KPSS 2024/5 yerleştirme sonuç tarihi için arama motorlarına yöneldi. Konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.