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Haberler Fotohaber KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:01

KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Sürecin sona ermesinin ardından tüm gözler KPSS 2024/5 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.

KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/5 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı 27 bin personel istihdam edecek. Bu amaç doğrultusunda KPSS tercihleri 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, başvuru sürecinin sona ermesi ardından KPSS 2024/5 yerleştirme sonuç tarihi için arama motorlarına yöneldi. Konu ile ilgili ÖSYM'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih işlemleri, KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alındı.

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KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2024/5 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Bakanlık tarafından sonuçların en geç Nisan ayına kadar açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı veya ÖSYM'den konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/5 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecek.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRMEDE KPSS PUANI KULLANILACAK

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

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