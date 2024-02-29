KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS 2024/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
16:01
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına yerleştirme için tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Sürecin sona ermesinin ardından tüm gözler KPSS 2024/5 tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2024/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili merak edilenler.