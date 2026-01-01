KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM ile KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar için KPSS-2025/2 merkezi tercih süreci sona erdi. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav sonuçlarına göre yapılan tercihlerde adaylar, puan üstünlüğüne göre kadrolara yerleşmek için başvurularını tamamladı. Tercih ücretlerinin yatırılmasının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. Peki, KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?