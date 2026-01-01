Haberler
Fotohaber
KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM ile KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:45
KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM ile KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
KPSS-2025/2 merkezi atama tercih dönemi sona erdi! Binlerce aday, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşebilmek için başvurularını tamamladı ve şimdi sonuçları bekliyor. ÖSYM takvimine göre tercih ekranının kapanmasının ardından, adaylar "KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sürecin ayrıntıları.