KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM ile KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:45

KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım! ÖSYM ile KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KPSS-2025/2 merkezi atama tercih dönemi sona erdi! Binlerce aday, kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleşebilmek için başvurularını tamamladı ve şimdi sonuçları bekliyor. ÖSYM takvimine göre tercih ekranının kapanmasının ardından, adaylar "KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sürecin ayrıntıları.

Kamu personeli olmayı hedefleyen adaylar için KPSS-2025/2 merkezi tercih süreci sona erdi. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınav sonuçlarına göre yapılan tercihlerde adaylar, puan üstünlüğüne göre kadrolara yerleşmek için başvurularını tamamladı. Tercih ücretlerinin yatırılmasının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç sayfasına çevrildi. Peki, KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, tercihlerin incelenmesi ardından tercih sonuçlarını erişime açacak.

Önceki alımlar göz önünde bulundurulduğunda KPSS tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler ile öğrenilecek.

